3ª Festival de Chocolate de Tefé deve estimular comércio informal

O evento deve contar com apresentações musicais, culturais, assim, como a chegada do Coelhinho da Páscoa na cidade | Foto: Divulgação

Tefé - Entre os dias 20 e 21, final de semana da Páscoa, a Prefeitura Municipal de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus em linha reta), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), irá realizar a 3ª edição do maior festival de chocolate do interior do Estado. O tema proposto pela Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Indústria – SMTUR foi “Páscoa com Sabores Regionais”.



“Após reunião interna entre os colaboradores da SMTUR, se chegou ao consenso deste tema pois ele traz consigo a valorização das frutas típicas do Amazonas e consequentemente a valorização da agricultura familiar tefeense. Assim, propusemos que os chocolates devessem ter os sabores que representam a cidade“, destacou o secretário da SMTUR Christophan Mota.

Durante o evento serão comercializados Ovos de Páscoa, Ovos de Pote, Ovos de Páscoa Gourmet e além de outras gostosuras feitas com chocolate. Ainda durante o evento, ocorrerá a comercialização e exposição do artesanato tefeenses, selecionados após a inscrição na SMTUR .

O evento deve contar com apresentações musicais, culturais, assim, como a chegada do Coelhinho da Páscoa na cidade. O evento iniciará às 19h na Praça Remanso do Boto – Centro de Tefé.

*Com informações da assessoria

Leia mais

No clima de Páscoa, famílias de Manaus decoram casas para Semana Santa

Ovos de Páscoa caseiros caem no gosto dos consumidores