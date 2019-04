Ovo para cachorro? Aprenda a fazer para o seu pet nesta Páscoa

Mas hoje em dia, há no mercado opções de chocolate feitas exclusivamente para cachorros | Foto: Divulgação





A Páscoa está chegando e com ela o desejo quase irresistível de comer ovos de chocolate. Embora vivam pedindo um pedacinho para os seus pais, não é recomendado que os cachorros comam o doce. Ao menos não o tradicional, consumido por humanos.

Além de incentivar o cachorro a ficar pedindo tudo o que os pais comem, ceder um pedaço do chocolate pode prejudicar muito a saúde do cãozinho.

"Como o cacau contém uma substância tóxica, a teobromina, não existem porções seguras deste tipo de alimento. Por isso, a ordem é mantê-los bem distantes um do outro", explica Thais Matos, veterinária da DogHero, aplicativo que conecta pais de cães a passeadores e anfitriões que hospedam o cachorro em casa.

Mas hoje em dia, há no mercado opções de chocolate feitas exclusivamente para cachorros à base de alfarroba, um fruto rico em vitaminas (A e do Complexo B) e minerais (cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio) que pode ser oferecido aos peludos, mas sem exageros.

É importante que os pais e mães de cachorro ofereçam pequenas porções do doce para o cãozinho | Foto: Divulgação





Pensando nisso, a DogHero selecionou uma receita super fácil de ovo de Páscoa para que os pais de cachorro possam celebrar a data com os seus filhotes em segurança. Aliás, a receita também pode ser provada por humanos.

"Mas é importante que os pais e mães de cachorro ofereçam pequenas porções do doce para o cãozinho, pois, diferentemente de nós, eles estão menos acostumados a variar a alimentação e isso pode causar desconfortos gastrointestinais", orienta Thais Matos. .

IMPORTANTE: a sugestão não é recomendada para cães alérgicos ou intolerantes a um ou mais ingredientes. Na dúvida, consulte um veterinário. Confira abaixo o passo a passo da receita:

Ingredientes:

100g de alfarroba em barra (você encontra em lojas de produtos naturais)

1/3 de xícara de água

1/2 xícara de coco ralado

Uma panela pequena

Uma ou duas forminhas de ovos de Páscoa de 30g (pode ser de plástico ou silicone)

Modo de fazer:

Derreta as barras de alfarroba em fogo baixo juntamente com a água. Quando o conteúdo ficar bem amolecido (bem menos consistente do que o ponto do brigadeiro), desligue o fogo e misture o coco ralado.

Coloque o conteúdo nas forminhas (os ovos não serão ocos, mas poderão ser maiores ou menores de acordo com o preenchimento da forma). Cubra com plástico filme.

Deixe que os ovos descansem na geladeira por pelo menos cinco horas.

Pronto! O ovo de Páscoa sabor prestígio para cães já pode ser servido!

*Com informações da assessoria

Leia mais

Aprenda a fazer um ovo de páscoa vegano

Páscoa: Aprenda a harmonizar cerveja com pratos regionais brasileiros