Missa do 'Lava-Pés' reúne fiéis na Catedral Metropolitana de Manaus

Manaus - A missa da Ceia do Senhor, com o ato do Lava-pés, começou pontualmente às 18h desta quinta-feira (18) e reuniu aproximadamente 700 pessoas na igreja apelidada carinhosamente de “Igreja da Matriz”, no Centro de Manaus. A cerimônia é um lembrete da última ceia celebrada por Jesus quando Ele ofereceu a Deus, o Pai, o corpo e o sangue Dele (pão e vinho) e os entregou aos apóstolos para que os tomassem. O ato é visto como uma demonstração de amor do filho de Deus a cada um. Ela transmite que a humildade e o serviço, são o centro da mensagem de Jesus Cristo.



Com o compromisso de estar servindo a comunidade católica, o bispo ou o padre lava os pés dos fiéis para garantir que todos tenham a salvação, a exemplo do que fez Jesus.

Há mais de 5 anos, a estudante Alice Freire, de 19 anos, frequenta as missas comemorativas da Páscoa.

“Sou católica praticante e aqui foi onde mais me envolvi na igreja. Hoje, sou mais paroquiana. A catedral tem essa grande influência. Ela faz missas muito bem trabalhadas”, ressalta.

Aproximadamente 700 pessoas estiveram na igreja apelidada carinhosamente de “Igreja da Matriz”. | Foto: Marcely Gomes

Também católico praticante, o empresario Alessandro Frois, de 42 anos, faz parte da pastoral da catedral e frequenta há dois anos a igreja.



“Está no olho de quem vê, no coração de quem sente, o líder é só um. Cada igreja tem a sua forma de celebrá-lo”, ressalta.

Programação



A programação que fecha a semana santa deve continuar durante o feriado. Na sexta (19), a Via Sacra começará às 9h e partirá da Catedral Metropolitana para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14 de Janeiro. Às 15h será celebrada a paixão de Cristo na igreja. A procissão do Senhor Morto, com o trajeto da praça 14 para o centro, começará às 16h15.



No sábado (20) será feito a Vigília Pascal, às 19h, na Catedral metropolitana de Manaus. Já no domingo (21), a missa de celebração da Páscoa do Senhor começará às 7h30.





Leia mais

Igreja de Manaus apresenta musical de Páscoa neste fim de semana



No clima de Páscoa, famílias de Manaus decoram casas para Semana Santa

Aprenda a fazer um ovo de páscoa vegano