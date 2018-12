Fatos, fotos e badalação na Coluna de Fernando Coelho

Colunista social Fernando Coelho | Foto: Arquivo Pessoal

At brunch



O final da manhã de sábado foi no X-Mas Brunch, promovido pelos promoters Guto Oliveira e Waltinho Oliva Pinto. O evento reuniu elenco top da cidade com boa música e ´chocolaterie´ fina assinada pela expert Talyta Avelino. Tarde ótima!

Feijoada de Carnaval

A badaladíssima feijoada de Carnaval que esta coluna promove anualmente, já tem data marcada. O agito chic da temporada do carnaval será no dia 23 de fevereiro, no chamado ´sábado magro´.

Curso

Com o objetivo de capacitar estudantes e profissionais nesta época do ano, o Centro Literatus (CEL) realiza nos dias 20 e 21, das 8h às 12h, o curso de férias em Fotografia Digital.

É uma oportunidade para os apaixonados pela arte do clique conhecerem as principais técnicas e começarem a desenvolver seu próprio estilo de fotografia.

Com mais 20 anos de experiência no ramo, a fotógrafa Ruth Jucá será a instrutora do curso. Ela atua nas áreas de publicidade, arte, moda e fotojornalismo. Ela é especialista em fotos de dança e espetáculos de arte. Boa!

Inauguração

A secretária de Administração e Gestão, Angela Bulbol de Lima, está convidando para solenidade importante. A abertura da `Amazonas 2040: Gestão e Inovação para o Estado do Amazonas´ e também para a inauguração do Auditório Governar ´Tarcila Prado de Negreiros Mendes´, às 10 horas de hoje, na sede da SEAD.

Literária

A máster coach e psicóloga Cíntia Lima lançou na última segunda-feira, seu mais novo livro. .A obra ´Gestão de, com e para Pessoas´, pela Editora YesBook. Com a participação de 14 profissionais amazonenses, o livro promete se tornar um best-seller. Com leitura acessível, é recomendado para profissionais da área e empreendedores, o livro completa outras obras da autora. Vale conferir.

LEGENDAS

At brunch

Letizia Barros | Foto: Fernando Coelho

Regina Furtado e Ednéa Ribeiro | Foto: Fernando Coelho

At brunch Waltinho Oliva Pinto, Guto Oliveira e Meg Hoagen, no Xmas Brunch, no fim de semana | Foto: Fernando Coelho

A linda Zenilda Castelo Branco | Foto: Fernando Coelho





Carmem e Ricardo Nóvoa Silva | Foto: Fernando Coelho





Talyta Avelino e Naira Norte conferindo o espumante do Xmas Brunch | Foto: Fernando Coelho