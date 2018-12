Em vídeo, Vivian Amorim pede doações após incêndio em Manaus

| Foto: Reprodução/Instagram

Manaus - A amazonense Vivian Amorim também se sensibilizou com as famílias vítimas do incêndio em Manaus e usou a internet para pedir doações em prol dos desabrigados. Por meio das redes sociais Twitter e Instagram, ela pediu água, colchão, alimento e roupas, nesta terça-feira (18).

"Que essa corrente de solidariedade seja maior que toda essa tragédia", descreveu ela no stories do Instagram, na noite de ontem. Vítimas de incêndio em Manaus recebem doação de pescado .

"Participe você também, mesmo que pouco. Às vezes você acha que 'ai, mas eu só tenho como comprar um fardo de fraldas', mas ajuda demais".

"Não pode comprar? Pegue uma roupa, o que você puder doar. Eles estão precisando de tudo", destacou ela

Incêndio

Aproximadamente 600 casas foram destruídas durante um incêndio no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, na noite de segunda-feira (17) e madrugada de terça (18): Incêndio de grandes proporções atinge casas em Manaus. Veja Vídeos. Segundo os bombeiros, ventava muito na hora do sinistro, o que contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente por outras residências.

A causa do incêndio seria uma explosão de uma botija de gás. Centenas de pessoas perderam tudo e só ficaram com a roupa do corpo: Tragédia: centenas perdem casas em incêndio na Zona Sul de Manaus.

A Prefeitura de Manaus montou uma força-tarefa para abrigar e dar assistência médica e social às famílias afetadas pela tragédia: Manaus monta esquema de atendimento a famílias vítimas de incêndio.

