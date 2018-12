Gerente de casa de shows denuncia agressão ao visitar bar concorrente

Izaias Marques, gerente do Porão do Alemão. | Foto: Reprodução





Manaus – Nos últimos dias uma discussão entre representantes de dois grandes estabelecimentos comerciais na cidade tem dividido opiniões na internet, espaço onde o desentendimento vem sendo testemunhado. O fato teve início com uma postagem no Facebook feita pelo perfil do Porão do Alemão alegando que um funcionário da casa de shows teria sido agredido pelo proprietário do Sindicato BBQ-Drinks.

Consolidada como uma das maiores casas de show da Zona Oeste da cidade, o Porão do Alemão informou em suas redes sociais que no último sábado (15) o gerente do local, Izaias Marques esteve no BBQ Drinks – bar situado na Zona Centro-Sul de Manaus – para consumir como qualquer outro cliente, porém fardado com a identificação do Porão do Alemão e por isso teria sido completamente destratado no local.

A nota informa que Izaias foi agredido com um tapa nas costas pelo proprietário do Sindicato BBQ Drinks que ainda o ameaçou dizendo "vou te dar 10 minutos pra sair do meu bar, ou te encho de porrada!". Confira no link o depoimento na íntegra.

Ainda segundo informações divulgadas pela conta do Porão do Alemão no Facebook, a vítima da agressão, constrangida e tentando manter a calma, se deslocou até o caixa do estabelecimento onde efetuou o pagamento de sua comanda e se retirou do local. O pronunciamento destaca ainda que até o momento o Porão do Alemão não sabe o real motivo da agressão que o gerente Izaias Marques sofreu, mas que vai levar o caso à Justiça.

Rapidamente, os frequentadores de ambas as casas de shows se posicionaram e em grande parte a favor do Porão do Alemão. Na página do Sindicato BBQ-Drinks, internautas também cobraram um posicionamento da empresa acusada de agressão que decidiu dar explicações. Confira no link o depoimento na íntegra.

Em nota esclarecida pelo Sindicato BBQ-Drinks, a casa desmente a acusação de agressão e tenta se explicar alegando que qualquer desentendimento teria acontecido porque gerente do Porão do Alemão estaria sendo antiético ao desqualificar a estrutura do local, enquanto consumia bebidas sentado em uma das mesas do estabelecimento. O local encerra o posicionamento dizendo que também deve procurar a Justiça para tratar o caso.

