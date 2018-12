Cantora Simone nega carreira sem Simaria

Recentemente, por conta da demissão de alguns funcionários da equipe, surgiram alguns boatos de que Simone e Simaria colocariam um ponto final na dupla | Foto: Reprodução/Instagram

Sempre ativa nas redes sociais, Simone aproveitou esse últimos dias para interagir com os seguidores do Instagram, e responder algumas perguntas dos internautas na ferramenta stories do app.



Recentemente, por conta da demissão de alguns funcionários da equipe, surgiram alguns boatos de que Simone e Simaria colocariam um ponto final na dupla, logo, o assunto também virou questionamento de um internauta no Instagram da cantora, que questionou: “Você tem vontade de seguir carreira solo ?”.

A morena fez questão de responder e aproveitou para desmentir os boatos: “Eu não tenho vontade nenhuma de fazer carreira solo e não me vejo sem minha irmã no palco. Parece que falta metade... Então nesse momento, daqui pra frente, não me vejo sem ela”, respondeu a cantora.

Outros aproveitaram para perguntar se ela estava sentido falta da rotina de shows, já que por conta da tuberculose da irmã a dupla estava afastada dos palcos, e ela garantiu que sim: “Estou para morrer de saudade. Sinto muita saudade dos palcos, muita! Já descansei demais, mas jaja a gente começa matar essa saudade, eu e minha mana”, disse ela.

Um seguidor foi ainda mais direto e questionou a veracidade sobre o fim da dupla e a carreira solo a artista foi direta: “É mentira, não procede. A gente tem um monte de show para fazer pra vocês. Estou morrendo de saudades de cantar para vocês e a Simaria também e logo logo vocês poderão curtir nossos shows”.

No tratamento contra a tuberculose ganglionar, Simaria ficou afastada dos palcos por alguns meses, a irmã chegou a seguir a agenda de shows cantando solo, mas depois também se manteve fora dos palcos.

No programa do Rodrigo Faro, Simone chegou a falar que ficou com medo de perder a parceira durante sua luta contra a tuberculose ganglionar. “A partir do momento que cheguei ao hospital para vê-la, ela precisou trocar de roupa para tomar banho, a vi de costas e falei: ‘Caramba, veio, só tinha osso nas costas dela”, falou emocionada.

Quem conhece de perto e acompanha as redes sociais de Simone, que faz dupla com Simaria, deve saber que a cantora tem um enorme desejo em perder peso.

Não é de hoje que a sertaneja aborda esse assunto. Quando questionada sobre o desejo de aumentar a família, Simone colocou a questão perder peso como prioridade.

“Intenção eu tenho de ter só mais um. Mas, enquanto eu não emagrecer, essa vontade vai passando. Tem que ter responsabilidade. Emagrecer e eu penso. Mas a vontade é grande”, disse.

Estava tudo certo para que o retorno aos shows da dupla Simone e Simaria acontecesse no dia 31 de dezembro em Manaus, mas não é mais o que acontecerá. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, as irmãs já possuem uma nova data para voltar.

No meio do ano precisaram dar uma pausa por conta da descoberta de uma tuberculose de Simaria, fazendo com que Simone tocasse a agenda de shows por mais algumas semanas. Como a cantora não se recuperou, as irmãs resolveram sair de férias e pararam com o ritmo intenso.

A assessoria de imprensa da dupla sertaneja se manifestou e explicou como será o retorno delas. “A Social Music e Audio Mix, empresas responsáveis pelo gerenciamento de carreira de Simone & Simaria, comunicam que está confirmada a data oficial do retorno da dupla aos palcos. Será no Carnaval de 2019, com a agenda aberta para os shows a partir de março”.

