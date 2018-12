Chef´s renomados de Manaus dão dicas de pratos saudáveis para o Natal

Chef Dedé da Cachaçaria do Dedé | Foto: Johny Vasconcelos/ Em Tempo

Manaus - Fim de ano chegando e com ele vêm as aguardadas festas de Natal e o Réveillon. Muitas pessoas, por fazerem dieta, acabam deixando de cear com a família por acharem que as comidas servidas nestes períodos podem engordar. Mas, você sabia que não precisa deixar de comemorar as festas com os familiares por causa disso? O Em Tempo procurou alguns dos mais renomados chef's de cozinha do Amazonas para elaborar pratos deliciosos e mais saudáveis.

Para acompanhar os ingredientes comuns na mesa dos brasileiros durante o banquete de Natal, o chef Dedé Parente, da Cachaçaria do Dedé, traz uma dica de como preparar uma salada especial de bacalhau, que ele intitulou de “salada de bacalhau manauara”. O prato está no cardápio do restaurante há mais de dez anos.



“Essa salada de bacalhau, feita pela casa, é uma opção leve e fácil de fazer. Os ingredientes são: azeite, bacalhau, cenoura, batata, azeitona portuguesa, cebola, pimentão amarelo, verde e vermelho, ovos e alface", relatou.

Modo de preparo

O bacalhau deve estar fresco para o preparo. De acordo com o chef, é necessário colocar sal no peixe e refogá-lo no azeite. Depois, junte a cebola cortada (tome cuidado para não deixar muito grossa), os três tipos de pimentões, a cenoura (já cozida), a batata, a azeitona e a alface.

Desligue o fogo e regue a salada com mais azeite. Por último, ponha os ovos cozidos cortados.

Arroz natalino



A chef Ana Galotta traz uma outra dica incrível. Segundo ela, você pode substituir o arroz branco natalino pela deliciosa receita com arroz integral, amêndoas tostadas e passas.

“O arroz integral é rico em fibras, vitaminas e minerais. Uma excelente opção para quem não quer exagerar no carboidrato”, disse.

O arroz integral emagrece em relação ao branco, e é a melhor escolha em termos nutricionais. Ele é mais fácil de digerir por ser mais leve no estômago e é rico em proteínas, tiamina, cálcio, magnésio, fibras e potássio. Já as amêndoas, segundo especialistas em nutrição, acelera o processo de emagrecimento se consumida sem excessos.

Seguindo o mesmo conceito das amêndoas com relação a quantidade ingerida, as uvas passas também ajudam a emagrecer. Elas são compostas de 67 a 72% de frutose (açúcar), oferecem energia quase que instantânea ao corpo e são livres de colesterol e gordura. Nutritivo e saboroso, o arroz indicado pela chef Ana Galotta vale a pena estar na sua mesa neste fim de ano.

Ingredientes

- Uma medida (xícara) de arroz integral

- Três medidas (xícaras) de água fervente

- Dois dentes de alho picadinhos

- 1/2 cebola picada

- Duas colheres (sopa) de azeite ou óleo

- Sal a gosto

- Uma medida e 1/2 de amêndoa laminada

- Uma medida de uva passa

De acordo com Ana Galotta, em uma frigideira aquecida toste as amêndoas.

"Cuidado para não queimar e depois reserve as amêndoas”.

Para preparar o arroz, basta você aquecer o azeite em uma panela, refogar o alho e a cebola. Acrescentar o arroz (não precisa lavar) e refogar mais um pouco. Depois, você adiciona o sal a gosto e a água fervente.

A chef alerta que a pessoa deve diminuir o fogo e mantê-lo na mesma temperatura até secar a água. Isso deve ocorrer entre 20 e 30 minutos. Desligue o fogo e deixe a panela tampada por uns 5 minutos antes de finalizar.

Depois é só soltar o arroz com um garfo delicadamente. Acrescente a uva passa e misture delicadamente. Por último, acrescente as amêndoas tostadas. Pode reservar um pouco das castanhas e colocar por cima para finalizar.

Frango light



Outra chef que traz um prato light é Luciana Fellicori. Segundo ela, as pessoas que têm um cardápio mais elaborado para evitar a gordura, podem preparar uma salada de frango desfiado.

Asse o frango com temperos a gosto e depois desfie. Junto com o ingrediente principal misture em um recipiente a cenoura ralada, a abobrinha talada e a alface americana cortada.

Para deixar o prato ainda mais delicioso, você pode temperar a salada com iogurte natural, azeite, manjericão e sal.

“Esse prato atende as pessoas de dieta. É um prato completo, de fácil digestão e sem gordura”, disse a chef.

Alimentação saudável

O Portal Em Tempo se preocupa com a saúde dos seus leitores e também procurou a nutricionista manauara Jullyanne Strapasson, que hoje exerce sua profissão nos Estados Unidos (EUA), para explicar como manter o corpo em boa forma se alimentando de forma saudável.



“Todo mundo quer ter o corpo perfeito e quando chega o fim do ano, não quer cear com a família, com medo de engordar. Mas as pessoas podem sim comer e não se preocupar em engordar. Basta seguir algumas regras, como por exemplo, comer com moderação, evitar refrigerantes, evitar comer gorduras, principalmente, a pele do peru. Você pode substituir o doce por frutas de sua preferência”.

Segundo ela, quando o assunto é salada, a pessoa pode exagerar de leve. Porém, é preciso ter consciência e cuidado com os molhos prontos para saladas, pois eles contêm sódio em excesso.

“Importante temperar a salada com temperos naturais. Quanto mais natural a comida, melhor. Além disso, deve-se evitar os industrializados, ”explicou a nutricionista.

