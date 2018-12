Paris Hilton fala sobre foto com Britney Spears e Lindsay Lohan

Para quem não lembra, a foto foi tirada em 2006, enquanto as três saiam de uma festa movimentada | Foto: Reprodução

Paris Hilton, que terminou com Chris Zylka, deu uma entrevista para o programa de Andy Cohen na rádio SiriusXM e falou sobre a famosa foto na qual ela está com a cantora Britney Spears e Lindsay Lohan dentro de um carro. Segundo Paris, uma delas não era para estar lá. Babado!

Para quem não lembra, a foto foi tirada em 2006, enquanto as três saiam de uma festa movimentada. Na época, todo mundo achou que Paris, Britney e Lindsay estavam curtindo a noite juntas, mas parece que não foi bem assim que as coisas aconteceram.

"Bom, Britney e eu saímos durante a noite... ela [Lindsay] se intrometeu", disse Paris. "Nós estávamos no Beverly Hills Hotel, nos bangalôs em um after. Britney e eu queríamos ir embora e então ela [Lindsay] começou a seguir a gente... e ela entrou no carro. Era literalmente um carro de dois assentos. Ela se enfiou lá e eu não queria humilhar ela na frente de todos os paparazzi falando ‘saia do meu carro', então que seja", continuou.

Hilton é um das socialites americanas mais conhecidas no mundo. Em uma outra entrevista, a queridinha dos Estados Unidos da América falou que recebeu uma proposta para voltar para o The Simple Life, mas não contou detalhes sobre o assunto.

