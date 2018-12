Rodrigo Faro aparece de surpresa no SBT

O marido de Vera Viel foi ao programa com uma missão pra lá de difícil: ganhar a benção do dono da emissora concorrente para interpretá-lo | Foto: Reprodução

O apresentador Rodrigo Faro foi o grande escolhido para viver Silvio Santos no cinema. Apresentador da Record apareceu de surpresa no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e subiu ao palco do programa do dono do baú em um novo encontro repleto de emoção.



O marido de Vera Viel foi ao programa com uma missão pra lá de difícil: ganhar a benção do dono da emissora concorrente para interpretá-lo. Admirador de Faro, Silvio aceitou de bom grado e deu seu aval para que o rapaz, que também é ator, o interprete.

Rodrigo Faro, que sempre declarou ser um fã e se inspirar em Silvio, não aguentou a resposta do ídolo. O apresentador da Record se emocionou bastante e acabou se derramando em lágrimas em rede nacional.

Simpatia



O apresentador Rodrigo Faro esteve na tarde terça-feira (18), no SBT e conversou pessoalmente com Silvio Santos. Aliás, o motivo da sua visita na emissora era realmente para conversa com o dono do canal paulista. Mas nada relação com contratação ou algo do tipo.

Rodrigo esteve no canal, ao lado do irmão e empresário Danilo, para tratar de assuntos referentes ao filme sobre a vida de Silvio Santos, onde o apresentador o interpretará. As filmagens começam em janeiro do ano que vem e o lançamento só deve acontecer no segundo semestre.

O que chamou bastante a atenção foi a simpatia de Faro dentro da emissora. O apresentador fez questão de cumprimentar a todos que passavam por ele e foi atencioso com a equipe de cabelo e maquiagem do canal.

História



Silvio Santos, nome artístico de Senor Abravanel é um famoso apresentador de televisão e empresário brasileiro. Possui mais de 60 anos de carreira.

Proprietário do Grupo Silvio Santos, que inclui empresas como a Liderança Capitalização (administradora da loteria Tele Sena), a Jequiti Cosméticos e o Sistema Brasileiro de Televisão (mais conhecido como SBT), Silvio Santos possui um patrimônio avaliado em 4 bilhões de dólares.

Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bemtevi, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro.

Filho primogênito dum casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil: Alberto Abravanel (1897–1976), um imigrante grego sefardita de Tessalônica, no então Reino da Grécia. Silvio possui outros cinco irmãos: Beatriz (a mais velha), Perla, Sara (Sarita), Leon (Léo) e Henrique (o mais novo). Seus pais estão sepultados no Cemitério Comunal Israelita do Cajú, no Rio de Janeiro.

Silvio e o irmão Léo frequentaram, juntos, a Escola Primária Celestino da Silva, na Rua do Lavradio, perto de onde moravam (nessa época haviam mudado para a rua Gomes Freire). Terminado o primário, estudaram na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcanti, no Largo do Machado, onde Silvio Santos se formou em Contabilidade.

O primeiro tipo de produto que começou a comercializar foi capa para título de eleitor (o Brasil entrava numa fase de redemocratização após a ditadura).

Em 1948, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, no bairro de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde se destacou com saltos considerados bons.

Silvio foi casado com Maria Aparecida Vieira, falecida em virtude de câncer em 1977, com quem teve a sua primeira filha, Cíntia, além de adotar Silvia. Em 1978 casou-se com Íris Pássaro, com quem teve quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Silvio é descendente direto, na linhagem paterna, de Isaac Abravanel, um estadista judeu português, filósofo, comentador da Bíblia e financista.

Leia mais:

Namoro: Miss Brasil enfim aparece ao lado de Bi Garcia no Natal

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank escolhem Papai Noel negro para Titi