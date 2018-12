'Criem memórias de natal que enfeitarão a vida das crianças', diz Mion

"Criem momentos, memórias, que vão enfeitar a vida adulta das suas crianças", concluiu o apresentador | Foto: Reprodução/@marcosmion

Marcos Mion tem emocionado seus seguidores do Instagram com fotos e vídeos das comemorações de Natal com sua família. O apresentador publicou na terça-feira (25), um vídeo em que os filhos Stefano e Donatella cantam a canção "Hallelujah" enquanto seu menino mais velho, Romeo, de 13 anos, rege à apresentação imitando um maestro.

Confira o vídeo | Autor: Reprodução/@marcosmion

Na publicação, Mion frisou a importância de valorizar os rituais natalinos. "É o que virá na memória dos seus filhos quando eles sentirem um cheiro, ouvirem uma música, sentirem um sabor ou tiverem qualquer outro gatilho daqueles que nos levam direto a uma época ou lugar", escreveu. "Criem momentos, memórias, que vão enfeitar a vida adulta das suas crianças", concluiu o apresentador.

