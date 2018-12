Quer saber o que os astros reservam para seu signo em 2019?

Saturno também deve ser lembrado como fonte de energia para 2019 | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Liderança, ousadia e coragem são as palavras que definem 2019. Para a Astrologia, o planeta Marte - o astro da paixão - é o que vai reger o ano que vem. Conhecido na mitologia grega e romana como o Deus da guerra, os doze signos do zodíaco serão impactados com a energia intensa dele em todas as áreas da vida.

Para a taróloga Luscenir Alves, essa força impetuosa pode ser usada como um motor propulsor para iniciar ou terminar metas e projetos. Ela explica que para essa ciência, dois ciclos astrais formam o sistema de regência das coisas: o anual e um período que compreende 36 anos.

"Para 2019, Marte vai ser o planeta regente e isso possui uma própria representação característica da energia que virá", indicou. Ela lembrou que no ciclo atual de 36 anos, Saturno é o astro regente, simbolizando a ordem, a tradição e a paciência.

Juntos, a força vibracional desses dois astros representam um cenário ideal para a consolidação de planos, o que pode aflorar a competitividade e ambição em alguns. Também pode trazer conflitos relacionais e desastres, como guerras, brigas no âmbito do poder político, acidentes, entre outros.

Para as vibrações que irão predominar Manaus e Amazonas, a carta da imperatriz representa tanto início de projetos quanto mágoas sentimentais

No período histórico da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, Marte foi o regente no ciclo de 36 anos. Para Manaus e Amazonas, Luscenir também fez a leitura das cartas de tarô e revelou tanto o positivo quanto o negativo para quem mora no Estado.



"A carta da imperatriz representa coisas maravilhosas que estão por vir. A figura da mulher grávida representa inícios de projetos. É uma primavera que nasce, favorável para o crescimento", contou.

Ela continuou na carta do sol, que ilumina todos esses planos iniciados e contribuindo para a resolução de problemas. Em seguida, a estrela reafirma esse cenário, pedindo para as pessoas ficarem esperançosas. O eremita é uma solidão saudável: o processo necessário do autoconhecimento.

Como as previsões não são regras fechadas, cada pessoa tem o poder de decisão para mudar esses caminhos. Em consequência, o lado negativo dessas vibrações trazem mágoas e ressentimentos nos relacionamentos, conforme a carta da imperatriz aponta. O sol pode trazer imprudência e intolerância. A estrela, a desesperança e o eremita, o isolamento negativo.

Sobre os doze signos, ela fez as devidas previsões e deixou um alerta a todos os crentes em Astrologia.

"A energia de décadas passadas é bem diferente da atual. Quase oposta. As pessoas eram mais conservadoras e a sociedade tradicional. Isso formava uma linearidade na vida de cada um e as previsões eram mais precisas. Atualmente, todos são incentivados ao imediatismo, de maneira geral, prevalecendo o ímpeto pessoal. Assim, as previsões se tornaram possibilidades próximas ou distantes, dependendo da reação de cada um nas escolhas da vida", comentou.

Áries (21 de março a 19 de abril)

O signo do fogo será beneficiado pelo astro regente por causa da energia agressiva, característica tanto por Marte quanto por Áries.

"É recomendável que os arianos usem essa vibração de forma positiva, despertando novos conhecimentos e e aplicando em áreas da vida", falou, complementando que "o próximo ano será deste signo".

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Os taurinos são direcionados à área financeira, por causa do apego ao material. O próximo ano trará bons momentos para alinhar a ordem e o equilíbrio principalmente nessa área. Mais ousadia e menos atenção no âmbito familiar e emocional devem ser tônicas para os taurinos, conforme conselho da taróloga.

"Assim, eles evitam se envolver com problemas desnecessários. Todavia, menos atenção não significa distanciamento, mas sim a organização do devido foco nas coisas", informou.

A taróloga aconselhou em linhas gerais o melhor caminho para os 12 signos

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Pensar mais antes de falar e ponderar antes de tomar atitudes para evitar a imprudência é o direcionamento para os geminianos em 2019.

"A casa deles é a comunicação e, com a força de Marte, eles devem ter cuidado para isso não se tornar algo negativo ao decorrer dos meses", aconselhou.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O negócio é aproveitar toda a força para resolver relacionamentos amorosos e de todos os tipos, já que os cancerianos são um dos mais emotivos.

"A energia vinda deve ser direcionada em resolver conflitos emocionais, do contrário, eles ficarão presos com cargas acumuladas nessa área", afirmou.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Também signo elementar ao fogo, será muito favorecido pela energia de Marte. "O leonino nasceu para o trono. Ansiosos, possuem tendência para serem controladores. A recomendação é que, no meio desse processo, é necessário manter o respeito pela autoestima. Não abusar do ego ou exagerar no altruísmo", orientou Luscenir.

As cartas para o mundo indicam intensidade e ordem

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A praticidade e seriedade dos virginianos têm potencial para fazer 2019 um ano de conquistas. Pela organização de Saturno e a intensidade de Marte, o signo aflora o perfeccionismo natural de quem nasce nesse período.

"É bom lembrar de ser flexível nas decisões. Permanecer concentrado no que quer fazer é a meta para as coisas se realizarem", informou.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Com a indecisão dos librianos, a ousadia de Marte pode ser a força ideal para impulsionar metas para a frente. O libriano deve conhecer e aproveitar muito as vibrações que o ano vai trazer, pois formam o contraste para resolver muitas situações", declarou a taróloga.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Um signo que possui uma sensibilidade espiritual desenvolvida, a especialista aconselha que o chamado para 2019 é investir nessa área.

"O talento para a mediunidade é desenvolver a aura espiritual do ser. Refletir antes de tomar atitudes traz benefícios que irão ser colhidos no futuro. O lado verdadeiro deve ser cultivado", disse.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os sagitarianos estão sob o fogo e podem se envolver mais nas buscas filosóficas. O ano de 2019 será bom para viagens.

"De um modo geral, todos os sagitarianos devem focar nos próprios ideias. Pensamento positivo dá certo"

Capricórnio ( 22 de dezembro a 19 de janeiro)



O ano de 2019 traz fama, desenvolvimento da carreira e ascensão do status social. Os capricornianos são pessoa sérias, responsáveis e honestas. Elas estarão mais suscetíveis para aproveitar a vida e viajar, sair do sentimento de maturidade.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Futurista, o aquário se prepara para as coisas boas do mundo. Aquariano aproveite suas ideias e faça alguma coisa acontecer em favor da humanidade.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Quem nasce neste signo é muito espirital. Segundo a taróloga, os piscianos podem passar por grandes provações e será necessário um envolvimento maior com a espiritualidade e com o autoconhecimento. Aproveite a energia para sair da zona de conforto.

