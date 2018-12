Bruna Marquezine se irrita com fãs no instagran sobre volta com Neymar

Após a resposta, diversos seguidores partiram a favor da celebridade, enquanto outros ficaram em cima do muro quanto a posição que tomariam | Foto: Divulgação

Bruna Marquezine protagonizou um momento de extrema interação com os fãs nesta quarta-feira (26). Por meio de sua conta oficial no Instagram, a estrela decidiu responder alguns internautas que especulavam um possível retorno entre ela e Neymar.

Além deles, outros milhares pediam para que a estrela e Neymar reatassem o relacionamento que era tão querido por grande parte dos brasileiros.Uma das internautas, brincando, disse:

“Seria muito bom que nesse Réveillon tivéssemos a notícia que recebemos ano passado, a volta de Brumar”.

Em poucos instantes, a morena respondeu o comentário. ”Seria melhor só pra vocês, né? Que gostam de ficar maquiando a verdade. Fico boba com vocês que sabiam de tudo (porque fuxicavam até descobrir) e ainda assim acreditam nesse conto de fadas”, disparou Bruna Marquezine em sua conta no Instagram.

Após a resposta, diversos seguidores partiram a favor da celebridade, enquanto outros ficaram em cima do muro quanto a posição que tomariam. Vale lembrar que, entre idas e vindas, em outubro deste ano, ela revelou, durante um evento da Le Lis Blanc, que, por decisão do craque, os dois não estavam mais juntos.

Na terça-feira (25) o beauty artista Krisna Carvalho usou seu perfil do Instagram para negar os rumores de que atriz Bruna Marquezine seja arrogante em ambiente de trabalho e também para dar um conselho aos fãs que torcem pela relação da artista com o jogador Neymar:

“Vocês podem ajudar cuidando da própria vida e respeitando a escolha deles. Se eles estivesses juntos não teriam terminado”, afirmou Carvalho nas redes sociais.

Profissional do ramo de beleza, Krisna Carvalho tem feito alguns trabalhos e se tornado mais próximo de Bruna Marquezine, eleita uma das mulheres mais sexy do ano.

O beauty artist encontrou tempo livre para responder os seguidores no Instagram e acabou cessando a curiosidade de alguns fãs a respeito da personalidade da atriz e sobre o fim de seu relacionamento com o jogador Neymar, por quem a famosa guarda um carinho após separação. “Estamos terminados e a gente não tem planos de voltar”, sentenciou a artista em entrevista.

No Stories, o maquiador foi questionado se a carioca seria “arrogante e trata mal o pessoal do trabalho”. “Olha, ontem me perguntaram se tem alguém chato ou mala desse meio e eu respondi: ‘Todas tem dias que acordam com o ovo virado’. Assim como nós, elas também são humanas e as pessoas não entendem isso, não pensam que são pessoas normais.

Se alguém pede uma selfie, por exemplo, e a pessoa fala ‘pode ser daqui a pouco’, já é motivo para falarem por aí que é arrogante, trata mal... Enfim! Nunca presenciei a Marquezine tratar alguém mal, mesmo quando está de ‘ovo virado’ é educada com todos”, esclareceu.

Em outubro, a atriz se irritou ao ser chamada de “alienada” e rebateu: “Eu cresci numa realidade muito diferente da que vivo hoje. Não sou essa menina alienada que querem pintar”.

Os fãs de Brumar aproveitaram a oportunidade para fazerem suas perguntas. “Como podemos ajudar ela e o Neymar a voltarem e serem felizes juntos?”, pediu uma internauta. Krisna foi direto em sua resposta.

“Primeiro que eu não tenho nada a ver com isso. Segundo, vocês podem ajudar cuidando da própria vida e respeitando a escolha deles. Se eles estivesses juntos não teriam terminado. Então, respeitem e parem de encher o saco”, disparou.

“Então eles terminaram porque não estavam felizes juntos?”, questionou outra. “Não! Eles estavam tão felizes, mas tão felizes que resolveram terminar”, ironizou.

