Cuidados com os pedidos na virada do ano durante lua minguante

Manaus - Ano Novo todos desejam vida nova, novas chances, mas com velhas tradições, como a escolha das cores da roupa para a virada e os mesmos desejos de abundância, prosperidade, saúde, dinheiro, amor e paz. Nesse fim de ano, para quem acredita na influência da lua, os pedidos podem não se realizar como desejado, afinal, desde o dia 29 de dezembro, a lua entrou na fase minguante.



E quem acredita? Cientificamente não existe comprovação da influência do astro na vida humana, apenas na subida e descida das marés. Mas tem gente que só corta o cabelo, investe, cultiva planta, em determinada fase da lua. Misticismo, tradição, mandinga, o que quer que seja, sempre é bom se resguardar, ainda mais quando se trata na nova chance que o 2019 vem trazendo!

Positividade

Coach e terapeuta holística, Dilza Santos, esclarece alguns pontos para quem deseja trazer positividade para o fim de 2018 | Foto: Reprodução

Tendo no céu da virada uma lua que míngua, a psicóloga, coach e terapeuta holística, Dilza Santos, esclarece alguns pontos para quem deseja trazer positividade para o fim de 2018 e entrar com o pé direito o 2019. “Não é que não possa fazer nada no período da lua minguante. Pode fazer sim, porém é o momento do descarrego, da limpeza, de neutralização das energias negativas para que não tenham mais influência sobre os projetos e a vida”, explica.



Segundo a terapeuta holística, a lua minguante é a lua do descarte, favorável para mandar todas as energias negativas pra longe com a limpeza da casa, banhos com ervas, defumação com incensos e arrumação dos armários.

" “Você nesse final de ano pode fazer a limpeza da sua residência e incensar a casa inteira, pedindo para ir embora todas as energias negativas, todos os pensamentos ruins que você teve em 2018. Você também pode fazer uma lista de coisas negativas que aconteceram e que você não quer de novo para 2019 e depois você queima e sopra as cinzas para longe, para que o universo leve tudo embora”. " Dilza Santos, Terapeuta Holística

Banhos de ervas e incenso de arruda, cravo ou canela é uma dica para aqueles que desejam renovar as energias do ambiente e da alma. “É muito importante essa limpeza no momento inicial do ano para que você resgate o que foi perdido e retardado para sua vida. O ano de 2019 é favorável, porém tem de estar espiritualmente bem e pleno, concentrado no seu objetivos”, afirma a terapeuta holística.

Ano da Comunicação

Dilza chama atenção de que o ano de 2019 será regido pelo número 3, o número da Comunicação. “É um número do despertar, do acontecer e vem com força positiva para que as coisas dêem certo. É um ano da prosperidade, de aposta grande. O 3 é o número das pirâmides, das três pontas, onde você vai plantar e colher”, revela a terapeuta holística, alertando para que as pessoas plantem coisas positivas.

Lua minguante

E a lua minguante? Depois de todo o processo de limpeza da casa e de pensamentos, qualquer um estará preparado para receber o novo ano e fazer qualquer pedido. “O importante é a energia interior, a paz com que o que você deseja e com as pessoas a sua volta. O importante é estar pleno, independente da lua, do sol, da chuva. Importante é meditar sobre atitudes, postura com outro, o seu papel e o propósito de vida. Esteja com o coração e espírito leves para chegar em 2019 certo do que vai buscar”, aconselha Dilza.



Ano da cor laranja

“A cor do ano será o laranja, porém o mais importante nesta virada é estar pleno, consciente das ações positivas do ano de 2019. Coração sem mágoas, sem culpa, livre, leve, vivendo com consciência plena o que deseja para o ano de 2019. Porém para não errar ou usar uma cor que você não se sinta bem, com o branco não tem como errar. O branco revela ao universo que estamos dispostos a escrever uma nova história com paz, harmonia e amor.

