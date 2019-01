Banda do DJ Evandro Júnior abre temporada de Carnaval em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Tradicional folia do Carnaval de Manaus, a Banda do DJ Evandro Jr. completa 18 anos em 2019 e, pela primeira vez, será realizada no Centro de Convenções – Sambódromo. O evento será no próximo sábado, dia 5 de janeiro, abrindo a temporada de Carnaval. A festa terá atrações de todos os gêneros musicais e vai de 17h até 5h da manhã.

No palco, shows de Jardel Santos, Daniel Trindade, Xote com Pimenta, Vanessa Auzier, Forró Ideal, Uendel Pinheiro, DJ Evandro Jr e Xiado da Xinela, Guto Lima, Ostentação do Forró, Wanderley Andrade, 100% Abusado; e as participações especiais de George Japa, Maykinho Feras do Forró, João Victor e Rodrigo, Forró Festança, Rogerinho da Bahia e MC Picolé. Nos intervalos, ainda tem o DJ Reginaldo Fontinele.

“É a banda das bandas porque reunimos os artistas mais populares e requisitados de Manaus, que trabalham o ano inteiro com a gente, são atrações de vários gêneros musicais”, comenta Evandro Jr., que promete 12 horas de festa, com uma megaestrutura e muita segurança. “Vamos manter toda a folia de uma banda de rua, mas com a estrutura do Sambódromo. Também conseguimos reunir as principais empresas de segurança privada da cidade para juntas cobrirem o evento”, pontua.

Área VIP

A entrada será gratuita, mas quem preferir curtir a banda num lugar mais privilegiado, com acesso, bares e banheiros exclusivos, poderá ficar na Área VIP. O ingresso para o espaço é R$ 20 (por pessoa).

Haverá também a Área VIP Skol com open bar (cerveja, caipirinha, água e refrigerante) das 17h até às 4h da manhã. O ingresso custa R$ 60 (por pessoa).

Sobre a banda

Realizada desde 2002, a Banda do DJ Evandro Jr. beneficia mais de 100 artistas locais todos os anos (músicos, dançarinos, cantores, apresentadores).

“Valorizamos as atrações locais porque entendemos que podemos fazer um grande evento com os nossos artistas, que conhecem e tem uma relação com nosso público”, destaca Evandro Júnior.

Nesses 18 anos, mais de 200 mil pessoas curtiram a banda. Em 2018, a festa teve recorde de público, com estimativa de mais de 25 mil pessoas. Por esta razão o evento será realizado no Sambódromo para melhor atender o público.

Solidariedade

A Banda do DJ Evandro Jr 2019 também terá um lado social. Como o acesso será gratuito, quem puder contribuir com 1kg de alimento não perecível, a Pastoral da Família estará lá para receber e, posteriormente, distribuir o que for arrecadado para instituições de caridade.