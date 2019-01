Rebeca Abravanel e Alexandre Pato juntos no Ano-Novo; Veja

Os boatos sobre o namoro começaram quando o irmão de Pato, Alexsandro Rodrigues da Silva compartilhou uma foto com os dois | Foto: Reprodução / Internet

Desde a semana passada que Alexandre Pato e Rebeca Abravanel tem virado notícia nos principais sites de notícias de famosos no Brasil, como se estivessem juntos. E durante as festas de Réveillon os dois confirmaram a informação. Ambos foram vistos comemorando a virada de ano em Trancoso, na Bahia. As informações são do site Gauchazh.

Os dois foram flagrados por paparazzis que cobriam o Réveillon no local que é point das celebridades. As fotos se espalharam nas redes sociais e fãs da dupla shippavam o casal. Os boatos sobre o namoro começaram quando o irmão de Pato, Alexsandro Rodrigues da Silva compartilhou uma foto com os dois.

Na publicação estava escrito, "hoje treinamento foi funcional com Pato e a Rebeca Abravanel trabalhando fortalecimento, coordenação, ABS, agilidade. Focando na pré temporada!".

