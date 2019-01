Lorenzo Fortes convoca fãs para aprender coreografia de nova música

Lorenzo Fortes | Foto: Divulgação

Manaus - Em um aulão aberto e gratuito, o cantor Lorenzo Fortes e coreógrafos prometem ensinar a fãs e público em geral a coreografia da sua nova música a ser lançada em 2019. O Aulão gratuito acontece no sábado (5 ) no CSU do Parque 10, a partir das 19h30.

“A música é um funknejo muito envolvente. Para quem gosta de dançar, com certeza, não vai ficar parado”, conta Lorenzo Fortes. A ideia é ensinar a coreografia da música para quem quiser aprender”, antecipa o cantor sertanejo.

Mais detalhes sobre a música ainda ainda é segredo | Foto: Divulgação

Mais detalhes sobre a música ainda ainda é segredo. Lorenzo quer manter o mistério até lançar o novo single que deve sair na segunda quinzena de janeiro nas plataformas digitais e clipe oficial no YouTube. Mais informações (92) 98428-6776.

