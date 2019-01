Vídeo: 'Jenifer' no Tomorrowland? Alok cria remix de hit do momento

A música mais tocada no Brasil, "O Nome Dela é Jenifer!", ganhou na noite desta sexta-feira (11) um remix do DJ Alok, um dos artistas da música eletrônica mais renomados do mundo. A versão remixada do hit do momento foi publicada no perfil do músico no Instagram.

"Já pensou? Jenifer no Tomorrowland!", brincou Alok no post, que ainda marcou o perfil do intérprete da música, o cantor Gabriel Diniz, que repostou o vídeo.

Em três horas, o vídeo da versão remix de "Jenifer" alcançou no perfil de Alok quase 900 mil visualizações.

O sucesso foi grande que o clipe da música até virou meme | Foto: divulgação

"Agora sim essa música não vai sair da cabeça", brincou uma internauta, sobre a música que virou chiclete e é promessa para ser o hit do carnaval 2019.

Nesta semana o clipe da música no YouTube ultrapassou 70 milhões de visualizações e alcançou o primeiro lugar nas estações de rádio e aplicativos Deezer e Spotify no Brasil.

O sucesso foi grande que ‘O nome dela é Jenifer!’ virou meme e está entre os assuntos mais comentados na internet.

