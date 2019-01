Alok e Romana casam no Cristo Redentor sob o nascer do sol

Os dois realizaram uma cerimônia minimista com a participação de amigos mais próximos e familiares | Foto: Divulgação





Alok e Romana Novais casaram assim que o sol nasceu, na manhã desta terça-feira (15), em um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil: o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O Dj e a médica fizeram as juras de amor eterno sob os primeiros raios do sol.

Os dois realizaram uma cerimônia minimista com a participação de amigos mais próximos e familiares. Nas redes sociais, Alok e Romana fizeram várias publicações declarando o amor que sentem um pelo outro.

Alok compartilhou um vídeo do momento da troca de votos e diversas fotos da cerimônia secreta.

O casal casou sob o sol nascendo | Foto: Divulgação

