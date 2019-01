Saiba as previsões do horóscopo do seu signo para esta segunda

Para quem acredita nos astros, eles dizem muito sobre o presente e o futuro. O Em Tempo a partir deste domingo (20), vai disponibilizar as previsões para cada signo do zodíaco, em cada dia da semana. As informações são do site do astrólogo João Bidu. Confira:

Áries

Profissionalmente, terá uma boa chance em entrevista ou conversa com os chefes. Na conquista, talvez não consiga falar com quem interessa do jeito certo, embaralhando o meio de campo.

Touro

Pode se dar bem no serviço se sair da sua zona de conforto e ir à luta. Talvez faça drama por qualquer coisinha. Sua mente estará a mil por hora. No romance, desejo em alta.

Gêmeos

A Lua vai deixar você mais comunicativo(a) para lidar com colegas. Contatos com parentes e vizinhos têm tudo para melhorar. Espere desencontros nos assuntos do coração.

Câncer

Nos assuntos profissionais, evite ir com muita sede ao pote. Seja prudente com seus gastos. Sua imaginação deve criar cenas de ciúmes que não batem com a realidade: cuidado!



Leão

Relação com chefes ou superiores pode ficar estremecida. Sua sensibilidade à energia dos ambientes estará elevada, e isso deve mexer com seu humor. Controle a ansiedade na paquera.

Virgem

Evite gastar seu dinheiro com coisas que você não precisa. Tudo indica que mudanças devem rolar no seu emprego. Nos momentos íntimos, deixe sua sensualidade fluir.



Libra

Para se dar bem no trabalho, ouça menos as opiniões dos outros. Também evite falar demais. Poderá sentir atração repentina por alguém que conheceu há pouco tempo.

Escorpião

Evite pressionar demais e agir de forma precipitada no emprego. Cuide do seu dinheiro e não confie em qualquer um. É provável que se aborreça no setor afetivo por sentir que fica em segundo plano.

Sagitário

O clima será um pouco pesado hoje, por conta de um céu tenso. Assim, sua disciplina será necessária. É possível que enfrente mentira ou traição: tenha paciência! Conte com o apoio do par.

Capricórnio

Estudos e treinamentos profissionais devem ser prejudicados. Pode ter aborrecimentos com parentes e vizinhos em geral. No amor, a conquista exigirá paciência hoje.

Aquário

Irá se dar bem no serviço se tiver concentração no que fizer. Procure fechar negócio ou acordo somente com quem confia e já conhece. A saúde poderá ficar abalada. Fará muitos contatos na paquera.

Peixes

No campo profissional, você saberá exercitar a liderança. Talvez desanime diante da demora em cumprir metas: seja paciente. A dois, estará mais exigente do que o normal.