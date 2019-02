Boteco promove noite italiana durante 'Festival de Massas', em Manaus

O Festival de Massas têm porções que podem variar a partir de R$ 5,97, todas as quintas, sextas-feiras e sábados deste mês | Foto: Divulgação

Manaus - Alimento presente na mesa de todos os povos há milhares de anos e de maior facilidade na preparação, o macarrão, que é feito a partir da mistura de cereais com água e possui inúmeras possibilidades de acompanhamentos, fazem com que o alimento conquiste cada vez mais paladares.

Dessa maneira, o restaurante Dedé Boteco, no Amazonas Shopping, lança neste mês de fevereiro o Festival de Massas com porções que podem variar a partir de R$ 5,97, todas as quintas, sextas-feiras e sábados.

Além de ser uma opção leve e prática, o macarrão é nutritivo e energético. De acordo com o chef Dedé Parente, a ideia surgiu para dar mais comodidade ao cliente que prefere escolher pelos seus ingredientes.

“Sempre buscamos inovar, procurar novidades e tendências que agradem nossos clientes. Estou sempre em laboratório preparando algo novo e me aperfeiçoando para apresentar um sabor mais agradável possível. A massa além de ser algo gostoso, leve e nutritivo, é prático! Até mesmo atendendo pedidos, vamos oferecer esse prazer gastronômico aos frequentadores do Dedé Boteco durante todo o mês de fevereiro. Venha conhecer mais um diferencial”, disse.

O grupo Dedé está sempre oferecendo novidades, promoções, ações e atividades que revelam uma boa interação com o público em geral. Neste caso, o cliente poderá escolher os ingredientes que estarão disponíveis no self-service, que contará com uma boa diversidade de massas e molhos fresquinhos. O valor é de R$ 5,97 a cada 100 gramas e poderá usufruir do seu jantar em um espaço seguro e confortável que só o Dedé oferece.

Benefícios à saúde

Além de ser uma opção saborosa, o hábito de consumir massas também traz benefícios à nossa saúde, especialmente quando a receita inclui tomates, vegetais e azeite de oliva, como o azeite do Dedé.

Para se ter uma ideia, pesquisadores italianos descobriram que o hábito de comer macarrão estava relacionado a índices reduzidos de IMC (Índice de Massa Corporal) e à menor prevalência de obesidade abdominal em um grupo de 23 mil pessoas.

A redução da obesidade foi constatada pela medida da proporção entre cintura e quadril e da circunferência de ambos. Isso vale, claro, para um consumo de massa sem exagero, ou seja, alinhado com a ingestão calórica diária adequada e de produtos de excelência como os que poderão ser encontrados no Dedé Boteco.

