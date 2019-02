Veja inspirações de makes incríveis para você arrasar neste Carnaval

Manaus - Cheias de brilho e com muita cor, as fantasias e maquiagens para o Carnaval 2019 estarão em alta. Esta é a época do ano que todos deixam a vergonha de lado e montam os looks com inspirações em glitter, penas, conchas e até com a personificação do personagem preferido. O objetivo é o mesmo: arrasar e cair na folia.



Para aquelas que ainda estão indecisas sobre qual será a produção para a folia deste ano, o Em Tempo conversou com professora de maquiagem profissional do Instituto Embelleze da Zona Leste, em Manaus, a maquiadora Adrieny Menandes, e trouxe dicas valiosas para quem não quer passar despercebida no Carnaval.

De acordo com Adrieny, entre os destaques para esta edição do Carnaval 2019 estão o uso de iluminador, glitter flocado, face stickers, pedrarias, pérolas e asas de borboleta.

Adrieny Menandes é maquiadora profissional na Embelleze Zona Leste | Foto: Marcely Gomes

“Os mais procurados para o Carnaval são as pedrarias e os glitter’s de todo jeito, o flocado ou o furta-cor. Esse Carnaval também terá grande presença do neon, seja na roupa, body, camisas e tiaras para chamar bastante atenção”, explica Adrieny.

Para as fantasias ou personagens, para este Carnaval, a maquiadora explica que ainda não identificou outra grande novidade. Este ano ainda haverá a permanência das tendências que bombaram em carnavais passados, como o "sereísmo", o unicórnio e a fadinha.

Cuidados

A profissional alerta que é importante evitar fazer penteados que não vão se manter durante a folia, principalmente, por causa do calor, suor e agitação. Chapinha e escova podem ser as vilãs do seu look.

“O ideal seria prender o cabelo, fazer uma trança ou um penteado que suporte até o fim da festa. Já imaginou ficar com a produção toda bagunçada antes do fim da festa?”.

Sereísmo é uma das tendências que continuam neste carnaval | Foto: Marcely Gomes

Para a maquiagem segurar bem no rosto, o ideal é o uso do fixador apropriado para essa função. Já o glitter tem que ser usado com cola específica para fixar bem. A professora veta o uso de gel ou outras invenções populares para colar o material, já que é grande o risco dele cair nos olhos.

Para o corpo pode-se usar um fixador de cabelo, mas tem que evitar roupas claras, porque pode sujar e estragar o look durante a festa. Depois do fim da folia, para remover a maquiagem, um tule (rede leve, muito fina e rígida) é indicado para tirar o glitter. Em ultimo caso, a esponja de pia nova também faz o mesmo efeito.

Face sticker

Resultado após a aplicação do face sticker | Foto: Marcely Gomes

Neste Carnaval de 2019, o face sticker está fazendo a cabeça da mulherada. São pedras que se aplicam no rosto. O item já vem com uma cola de fábrica, o que facilita bastante a aplicação, que deve ser feita de maneira assimétrica. Para maior fixação do sticker, a profissional indica o reforço com o uso da cola para glitter.

Além de ser uma alternativa prática, é fácil de encontrar em armarinhos, lojas de maquiagem e cosméticos. Cada cartela de sticker custa entre R$ 8 e R$ 10.

Gostou das dicas? Veja a reportagem completa no vídeo abaixo e para mais informações é possível entrar em contato com Adrieny Menandes pelo telefone (92) 99111-4144.

A maquiadora Adrieny Menandes fala sobre a nova tendência para o Carnaval de 2019: os face stickers | Autor: Marcely Gomes

Pauta e edição: Bruna Souza

Leia mais:

Amiga ou vilã? saiba os cuidados com a pele de quem usa maquiagem

Unhas artificiais em gel ou acrílicas trazem riscos