Quando é comemorado o verdadeiro Dia do Amigo?

Existem quatro datas para festejar a amizade no Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - Ao longo do ano surgem diversas comemorações de Dias do Amigo e da Amizade, sempre em datas completamente diferentes. Normalmente, elas acontecem nos meses de fevereiro, julho e abril. Mas afinal, existe uma data correta para esse feriado?

A realidade é que todas essas datas estão corretas, mas cada uma a sua maneira. Confere a apuração do Em Tempo e escolha uma data para comemorar com os seus amigos.

18 de abril - Dia do Amigo no Brasil

Aqui no Brasil o Dia do Amigo é popularmente comemorado no dia 18 de abril e até consta em documentos da Câmara dos Deputados, apesar de não ter sido instituída por nenhuma lei.

14 de fevereiro - Dia de São Valentim

No entanto, outras pessoas costumam comemorar no dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, data que é conhecida no resto do mundo como o Dia dos Namorados. Mas como aqui no Brasil os namorados festejam no dia 12 de junho, as pessoas preferem celebrar o Dia da Amizade.

Em outros países da América do Sul e Central, como Bolívia, Colômbia e Costa Rica, essa data é conhecida como "Dia do Amor e da Amizade".

Dia da chegada do homem à lua foi escolhido para ser o Dia da Amizade | Foto: Divulgação NASA

20 de julho - Chegada do homem à lua

Em 20 de julho de 1969, o homem dava seus primeiros passos na lua após o pouso da nave Apollo 11. Isso inspirou o médico argentino Enrique Ernesto Febbraro a enviar cartões de amizade para o mundo inteiro, pois ele acreditava que o ato era a maior prova de que a amizade era capaz de conquistar qualquer coisa.

A data se popularizou na Argentina e acabou se espalhando para outros países da América do Sul, incluindo o Brasil, onde a data já foi sancionada por lei em alguns estados (Rio de Janeiro e São Paulo) e municípios (Belo Horizonte e Cuiabá).

30 de julho - Dia Internacional da Amizade

Em 1958 foi criada a Cruzada Mundial da Amizade no Paraguai pelo Dr. Ramón Artemio Bracho, com o objetivo de difundir a paz e a amizade. Foi sugerido então a criação do Dia Internacional da Amizade no dia 30 de julho.

Apenas em 2011 a ONU instituiu a data proposta por Bracho como uma data comemorativa oficial, sendo reconhecida por diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, que possui a data no seu calendário sazonal oficial.

