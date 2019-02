Zilu entra na Justiça contra Zezé di Camargo e Wanessa desabafa

a cantora Wanessa Camargo abriu o jogo e falou sobre a nova ação judicial envolvendo os seus pais | Foto: Reprodução / Internet

Zilu Camargo e o seu ex-marido, o cantor Zezé di Camargo estão envolvidos em mais uma polêmica. Com exclusividade para o Fofocalizando desta sexta-feira (08), a empresária de 60 anos está movendo uma ação judicial por conta de partilha de bens. O processo envolve ameaças e milhões em jogo.

Em entrevista exclusiva para o Fofocalizando desta sexta, a cantora Wanessa Camargo abriu o jogo e falou sobre a nova ação judicial envolvendo os seus pais: Zilu Camargo acusa Zezé di Camargo de ameaça e coação. Segundo a empresária de 60 anos, ela foi coagida a assinar um documento em que abria mão das empresas em que são sócios até hoje.

Wanessa Camargo afirma que a sua mãe pediu para que nenhum dos filhos se envolvesse na briga judicial, mas que ao ver o seu nome sendo pronunciado na mídia achou no direito de se defender e que "acha injusto ser colocada numa coisa quando não são fatos".

A cantora esclareceu que, de fato, houve um novo acordo para que fosse mais sustentável para o seu pai, que não estava mais conseguindo pagar os valores anteriores ao primeiro acordo.

A nova proposta incluiu a partilha de bens, antes não realizada, em 50% para ambas as partes e ainda pontua: "Não foi uma conversa. Foram várias conversas. Mostrando para ela [Zilu Camargo] números, documentos e mostrando o que era legal para ela. E ela concordou com isso. Depois de várias conversas, percebeu que tínhamos a razão: eu e meus irmãos. Porque seria melhor esse novo acordo e desse jeito conseguiríamos ser justos. Meu pai conseguiria arcar com isso sem se prejudicar e manter o patrimônio da família. Era o melhor caminho para se tomar e aí ela assinou o documento".

Porém, segundo a cantora, após o acordo aconteceram alguns empecilhos que resultou em uma nova ação judicial.

*Com informações do site Fofocalizando/SBT

