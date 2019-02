Advogada Lorena Alencar é eleita Miss Amazonas 2019

Manaus - A noite da última quarta-feira (13) foi de comemoração em Manaus. A eleição da Miss Amazonas 2019 mexeu com a ansiedade das seis garotas finalistas que disputavam a coroa pelo título de mulher mais bela da região. Esse ano, quem recebeu a coroa foi a advogada Lorena Alencar, de 26 anos.

Para a edição de 2019, cerca de 100 garotas se inscreveram na primeira fase do concurso, em outubro de 2018. Já em janeiro de 2019, houve uma segunda etapa eliminatória onde 20 meninas foram selecionadas e ficaram confinadas em um hotel na Zona Oeste. Durante o confinamento, o time de modelos era avaliado pelos jurados por meio de testes de oratória, passarela e sessão de fotos.

Já na terceira etapa de eliminação, apenas seis meninas foram selecionadas para subir ao palco do Miss Amazonas e disputar o reinado. Cinco delas foram escolhidas pelos jurados e uma foi selecionada pelo público por meio de uma votação online.

Nova Miss Amazonas Lorena Alencar recebeu a coroa e a faixa de mulher mais bela do estado | Foto: Marcely Gomes





Requisitos

O concurso avaliou não só a beleza física das meninas, mas também o conteúdo intelectual e o envolvimento de cada uma com causas sociais da região amazônica. As meninas foram avaliadas pelo Mister Amazonas Gustavo Garcia, além de uma dermatologista, um cirurgião plástico e um diretor de artes. Para a grande decisão, elas desfilaram em trajes de esporte fino, biquíni e também com vestido de gala.

Foi das mãos da icônica Miss Brasil/Amazonas 2018, Mayra Dias, que a nova Miss Amazonas 2019, Lorena Alencar, recebeu a coroa e a faixa de mulher mais bela do Estado. A advogada de pele morena, olhos verdes e cabelos cacheados é especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública e disse que quer fazer da causa a sua bandeira.

A advogada Lorena Alencar, 26 anos | Foto: Marcely Gomes

“Estar nesse lugar de fala é muito importante para uma mulher, pois estamos quebrando as barreiras que nos objetivaram apenas como um entretenimento estético. Vamos mostrar que uma mulher pode estudar e também pode ser Miss, é uma conquista que ninguém tira de mim. Vou lutar pela valorização das mulheres e das outras minorias sociais”, disse Lorena.

Em segundo lugar ficou a administradora Beatriz Larrat e, em terceiro, a universitária Eduarda Alele, ambas da capital amazonense.

Evento

A coroação aconteceu no Dulcilla Festas e Convenções, na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Consolidando-se como o maior evento de beleza do Estado, o Miss Amazonas Be Emotion tem revelado grandes belezas locais para níveis nacionais, como por exemplo, a própria Miss Brasil/Amazonas Mayra Dias, além de nomes como, Vivian Amorim e Lilian Lopes.

A festa promovida pelo grupo Bandeirantes deu início à noite de gala com uma homenagem ao jornalista Ricardo Boechat, âncora da casa que morreu em um acidente de helicóptero no início dessa semana.

O final do evento também foi de fortes emoções, pois sem esconder a emoção, Mayra Dias fez seu último desfile enquanto Miss Amazonas e agradeceu todo o carinho que vem recebendo do público desde que foi eleita Miss Brasil.

“A gente nunca está pronta para passar a coroa né? Mas chegou a hora” brinca a Miss Brasil.

Leia mais:

'Posto cometeu crime ambiental', diz Arthur após queda de passarela

“Em duas horas, choveu em Manaus o esperado para 10 dias”, diz Sipam