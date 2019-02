Shopping de Manaus recebe exposição com réplicas de dinossauros

Outras opções de atividades serão a montagem de mini fosseis (quebra-cabeças 3D de fosseis de dinossauros), desenhos para colorir, tatuagem temporárias de dinossauros | Foto: Divulgação

Manaus – O mundo dos dinossauros poderá ser desvendado em todos os seus detalhes por adultos e crianças a partir do dia 28 de fevereiro, na exposição “Aventura Jurássica – Museu para crianças”, trazida para Manaus com exclusividade pelo Manauara Shopping, um empreendimento Sonae Sierra Brasil.

A mostra terá 15 réplicas de fósseis de dinossauros, medindo até 14 metros de comprimento. Dentre os exemplares expostos estarão o Giganotosaurus Carolini, o maior dinossauro carnívoro já encontrado, e o Staurikosaurus que foi descoberto no Brasil.

O evento terá entrada gratuita e estará aberto ao público até o dia 31 de março, no mesmo horário de funcionamento do centro de compras. Aos domingos e feriados, a mostra acontece das 12h às 21h. A exposição vai acontecer em três espaços: no “Deck Castanheiras”, na entrada no shopping pela Av. Mário Ypiranga Monteiro, em frente à loja Siberian e em frente à loja Ramsons, no mesmo piso.

Todas as peças que serão exibidas foram criadas pelo artista e paleontólogo argentino Daniel Williams, que atua nessa área há 25 anos. Ele já trabalhou no Museu Argentino de Ciências Naturais “Bernardino Rivadavia”, foi criador de exposições itinerantes, como a “Tesouros, Mitos e Mistérios das Américas” e de mostras, como “Explorador Cretáceo”, “Terra dos Dinossauros”, “Evolução Humana” e “Paleontólogos por um dia”, que já passaram pelo Brasil, Argentina e Colômbia. Ele também foi o responsável por montagens osteológicas na França, Chile, Japão e Itália.

“É um marco para o Manauara Shopping receber a estreia mundial de uma exposição desse porte. Estamos muito ansiosos para que nosso público possa conferir de perto a grandiosidade desse trabalho, feito por um paleoartista de renome ao redor do mundo”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Além das réplicas de fósseis e painéis informativos, a exposição contará com uma área de atividades que farão o evento ficar ainda mais interativo. Dentre as atrações estão um areeiro (caixa gigante de areia com réplicas de fósseis soterradas) com quase 30 metros quadrados onde as crianças poderão fazer as “escavações” e um mini areeiro para os menores participarem da simulação de “escavação”.

Outras opções de atividades serão a montagem de mini fosseis (quebra-cabeças 3D de fosseis de dinossauros), desenhos para colorir, tatuagem temporárias de dinossauros e entretenimento em realidade aumentada para smartphones.

“Será uma oportunidade para toda a família aprender um pouco mais e de forma lúdica e contemplativa sobre como foi a existência desses animais no nosso planeta”, destacou Isa.

Serviço:

O que: Exposição “Aventura Jurássica – Museu para crianças”.

Quando: De 28 de fevereiro até 31 de março.

Onde: No piso Castanheiras do Manauara Shopping - Deck Castanheiras, em frente à loja Siberian e em frente à loja Ramsons. De segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

