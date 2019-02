Dá para ter uma alimentação vegana gastando pouco? Veja as dicas

Estrogonofe de palmito. Prato 100% vegano em uma das publicações do perfil | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





Manaus – De uma periferia, no interior de São Paulo, ecoa um grito de expansão de consciência na busca por um mundo mais saudável. É a inciativa “Vegano Periférico” , uma conta no Instagram com pouco mais de 121 mil seguidores, e que busca conscientizar sobre a necessidade de adotar a alimentação vegana como estilo de vida. Diferente das outras tantas referências que já existem sobre o assunto, a missão assumida por eles é a de provar que mesmo com pouco dinheiro, é possível se alimentar sem agredir o próprio organismo.

Quem conta a história do projeto que vem viralizando na web e ganhando espaço em grandes sites como a plataforma Hypeness, é um dos fundadores da página @veganoperiferico . Eduardo Luzizetto, de 22 anos, mora em Campinas (SP) e há pelo menos três anos mudou completamente a maneira de se alimentar.

Macarronada de molho vermelho com grãos de soja | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





Além de Eduardo, a administração do perfil também conta com a ajuda de seu irmão, Leonardo Luzizetto, 22. Juntos os gêmeos assumiram a responsabilidade de colocar a periferia em um importante lugar de fala.

Mas a história de Eduardo muda da água para o vinho. O rapaz que hoje faz do veganismo uma causa social e um estilo de vida, antes trabalhava em uma rede de fast-food e vivia sob uma dieta a base de hambúrgueres, batata frita, refrigerante e milk-shake.

“Eu tinha muita gastrite porque trabalhava com fast-food. Comia muita batata frita, hambúrgueres e por isso desenvolvi uma gastrite aguda, isso me causava ânsia de vômito, azia, dor de cabeça. Sem dúvidas eu melhorei 200% desde que me tornei vegano, nunca mais tive problema algum de saúde”, revelou o jovem.

O despertar

O mergulho no universo vegano aconteceu para os irmãos no ano de 2015. Eduardo explicou que na época ainda trabalhava em uma lanchonete e apesar dos problemas de saúde, não associava os sintomas da gastrite ao tipo de alimentação que levava. Foi por meio de sua namorada que a curiosidade sobre o tema criou raiz.

Arroz, cenoura, couve e grão de bico temperado com ervas | Foto: Instagram/ Vegano Periférico

“Eu lembro que estava com minha namorada, que já estava nessa transição alimentar, e juntos assistíamos ao trabalho da Luiza Mel, uma importante ativista da causa aqui no Brasil. Nesse dia ela denunciava o tombamento de um caminhão com dezenas de porcos que havia capotado em uma rodovia. No vídeo o dono da empresa dizia que eles haviam perdido ‘bacons’ quando na verdade eram vidas”, lembrou o jovem. Foi a partir de então que Eduardo passou a considerar a ideia de tornar-se integralmente vegano.

Dificuldades

Foi na certeza de mudar o seu estilo de vida por meio da alimentação que os irmãos passaram a buscar referências no assunto mas revelam que entre as maiores dificuldades está a falta de material que direcione uma dieta vegana acessível à todas as classes sociais.

O tradicional arroz com feijão, salada e chips de batata assada | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





“Para quem é da periferia igual a nós, nem sempre é possível ter uma dieta como indicam a maioria das referências no assunto. Nem sempre dá para comprar grãos específicos ou fazer aqueles pratos gourmet com ingredientes mais caros e por isso a gente começou a pensar: Como manter a alimentação vegana com o que temos em casa e dentro das nossas condições financeiras? ”, destacou Eduardo.

Além da falta de informação, os gêmeos revelam ainda que é preciso muita força de vontade para fazer a transição da dieta carnívora para a vegana. Uma alternativa para fugir da auto sabotagem é começar a sair de casa com seu próprio alimento para evitar cair em tentações quando o corpo ainda sente falta da proteína animal.

Tapioca de banana com chocolate | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





“Tem que ter muita força de vontade. No início era difícil passar o dia no trabalho porque a galera pede muita comida de fora e geralmente come besteiras como, salgados e sanduíches. Quando me tornei vegano as pessoas continuavam me oferecendo carne animal e comecei a sair com minha própria comida para não me boicotar”, diz o administrador da Vegano Periférico.

O nascimento

Partindo da necessidade de sentir-se mais incluído em uma sociedade adaptada à padrões de alimentação mais saudáveis, nascia então a página Vegano Periférico, há 1 ano e 4 meses no Instagram. Eduardo contou que a ideia não foi um projeto a longo prazo e sim um verdadeiro despertar.

“Fazia poucos meses que já me alimentava de forma vegana integralmente junto com meu irmão e minha namorada. Um dia ele estava lendo um livro na sala e na capa estava escrito ‘Funk de Periferia’. Foi nesse momento que tive um estalo. Ué, vamos fazer um Veganismo de Periferia, afinal a gente também precisa de voz”, conta Eduardo.

Bolo de chocolate com ingredientes 100% naturais | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





O jovem ainda revelou, “A necessidade foi mostrar para as pessoas que existem pessoas pobres, periféricas, mas com consciência social e ambiental. Meu pai é ex morador de rua, dormiu por seis anos na sargeta. A gente não tinha ninguém que fosse referência. Não tínhamos motivação então toda essa iniciativa é totalmente pessoal”.

Em poucas semanas a @veganoperiferico viralizou entre todas as regiões do país e abriu espaço para uma importante discussão em tempos de preocupação com o meio ambiente, o mito de que é necessário ter dinheiro para comer bem.

Farofa de verduras com vinagrete, arroz e feijão | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





Na página, os gêmeos postam imagens diariamente mostrando que a dieta vegana é possível mesmo em padrões financeiros mais baixos. Pratos coloridos e montados à base de frutas, grãos, vegetais, massas e outras centenas de possibilidades gastronômicas, apresentam a possibilidade de abraçar a causa.

Frutas e pão feito com produtos naturais | Foto: Instagram/ Vegano Periférico





Além da melhoria na saúde, os irmãos destacam também que até o orçamento mensal ficou mais positivo. Eduardo explicou que gasta apenas R$300 por mês para manter todas as despesas da casa e garante que o valor é pelo menos 60% mais barato do que gastava antes, quando se alimentava com industrializados.

“Hoje em dia não preciso mais me policiar para não comer carne. Minha mente e meu corpo já pedem que me alimente cada vez mais dentro dessa dieta. Posso dizer que hoje sou integralmente 100% vegano. É necessário entender que ainda não tem informação e através do respeito começar a conscientizar as pessoas”, concluiu o vegano periférico.

Edição: Bruna Chagas





