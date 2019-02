Viúva de Boechat mostra cachorrinha esperando pelo jornalista em foto

Viúva de Ricardo Boechat, Veruska Seibel, comoveu a internet ao compartilhar um flagra da pet da família esperando o jornalista voltar do trabalho na porta de casa.

"Toda noite ela fica no alto da escada esperando ele voltar da Band", escreveu a viúva na legenda da foto.

O registro compartilhado comoveu os seguidores de Veruska: "De cortar o coração" e "Amigo fiel", escreveram na área de comentários da publicação alguns fãs.

Acidente

Aos 66 anos, o jornalista Ricardo Boechat, então âncora do Jornal da Band, morreu em um acidente de helicóptero em São Paulo.

O jornalista viajava de Campinas, interior de São Paulo, onde havia participado de uma palestra, rumo à sede da Bandeirantes.

Boechat apresentava o Jornal da Band e da rádio BandNews FM. Além disso, o jornalista vencedor três vezes do Prêmio Esso era colunista da revista IstoÉ, teve passagens por jornais como "O Globo", "O Dia", "O Estado de S. Paulo" e "Jornal do Brasil" e também foi comentarista do programa "Bom Dia Brasil", da TV Globo.

*Com informações do site Fofocalizando do SBT



