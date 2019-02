‘Legião de Colecionadores’ se reúne neste fim de semana em Manaus

Conhecidos pelas fantasias e desenvoltura na performance, o Grupo Cosplayer AmazOtaku e também Lillian Tavares farão apresentação especial no evento | Foto: Divulgação

Manaus - O público geek e nerd adulto e infantil terão encontro marcado na ‘Legião de Colecionadores’, neste domingo (24), das 10h às 17h, no Centro Estadual de Convivência do Idoso, na rua Wilkens de Matos, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Com programação diversificada, o evento contará com exposição e venda de produtos geeks e artigos de colecionadores, apresentação de actions figures, e concurso de cosplayers com premiação em três categorias: melhor fantasia, melhor torcida e melhor desfile. A entrada é gratuita.

Conhecidos pelas fantasias e desenvoltura na performance, o Grupo Cosplayer AmazOtaku e também Lillian Tavares farão apresentação especial no evento.

A dificuldade de encontrar artigos do universo geek e gamer motivou a realização do primeiro encontro, no ano passado. “Colecionadores, cosplayers e simpatizantes aproveitam o encontro para expor sua coleções, comprar e vender artigos, e se divertir, com os sorteios e desfiles”, conta Kamilly Marçal, uma das organizadoras do evento.

Sete lojas já confirmaram presença no evento. A loja Tribo Geek será uma das expositoras no evento e levará miniaturas, estatuetas, brinquedos, chaveiros, quadros entre outros artigos. “Como colecionadora, não encontrava artigos com facilidade na cidade e para trazer de fora era mais caro. Por isso também, criamos a loja para atender esse público diferenciado”, explica a lojista Joyce Braga.

