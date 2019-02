Fã que ameaçava Angélica de tortura e abuso sexual é condenado

Em 2014, a apresentadora Angélica começou a viver um pesadelo em sua vida. Fausto Machado, de 51 anos, é fã incondicional da loira, mas o seu comportamento começou a assustar e atormentar a vida da artista.

Segundo a revista VEJA, Fausto começou a enviar diversos e-mails para Angélica com ameaças de tortura e abuso sexual — com referências claras ao filme "Laranja Mecânica", do diretor Stanley Kubrick, e o caso de Suzana von Richthofen que chocou o Brasil, a filha que matou os pais enquanto estavam dormindo.

Nesta semana, o pesadelo parece que teve um fim com a condenação de Fausto Machado: ele vai começar a cumprir pena por crime contra a honra. Segundo o júri do processo, o criminoso foi diagnosticado com esquizofrenia e enviado para um tratamento em um hospital de Tatuí, município de São Paulo, até 2020.

*Com informações do site Fofocalizando do SBT.

