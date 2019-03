Amigos em outros carnavais, Anitta deixa de seguir Pabllo e Preta Gil

Após Pabllo Vittar afirmar que não é mais amiga de Anitta, foi a vez da poderosa cortar de vez os laços com a cantora.

Neste Carnaval, Anitta deixou de seguir, no Instagram, a drag queen. Mas ela não foi a única: Preta Gil e Gominho também estão na lista.

Para quem não se lembra, Jojo Todynho leu algumas mensagens em que os três falavam mal de Anitta e, desde então, a amizade entre eles nunca mais foi a mesma.

*Com informações do site Fofocalizando do SBT

