Anitta nega que ficou com Neymar e manda recado para Marquezine

Um dia após os boatos de que teria ficado com Neymar em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro, Anitta mandou um recado para todos os seguidores nas redes sociais.

"Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos anos... Agora, gente, eu trabalho, faço meu dinheiro, faço as minhas coisas, sou uma pessoa completamente independente. Não vou deixar de sair com meus amigos agora. Se vocês estão inventando que eu peguei... Infelizmente, eu não peguei ninguém", revelou.

A cantora também falou sobre Marquezine, que teria deixado de segui-la nas redes sociais por conta do episódio.

"Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares que elas são amigas. Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço. Ela foi no meu trio... Não tenho nada contra ela. Não tenho nada contra ninguém", disse.

Por fim, Anitta alegou que não quer se meter na briga de ninguém. As informações são do site Fofocalizando do SBT.

