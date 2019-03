Aprenda a fazer 'Tapioca de Cottage com Ovo Mexido'

Veja o modo de preparo | Foto: Divulgação

Depois de aproveitar esses dias de festa é essencial voltar aos bons hábitos do dia a dia. A Tirolez, uma das marcas mais tradicionais de laticínios do País, ensina uma receita equilibrada para você.

Veja abaixo o modo de preparo.

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

1 colher (sopa) de azeite

1/2 tomate sem semente picado

1 ovo batido

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora

Salsa picada a gosto

2 colheres (sopa) de Cottage Tirolez.

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue rapidamente o tomate e misture o ovo batido. Tempere com o sal, a pimenta e mexa bem. Desligue o fogo e salpique a salsa. Reserve. Sobre uma frigideira pequena aquecida, peneire a goma de tapioca de maneira uniforme. Tampe e deixe no fogo baixo por 2 minutos. Recheie metade da tapioca com cottage e o ovo mexido. Dobre a tapioca sobre o recheio, desligue o fogo e sirva seguida.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 1 porção

