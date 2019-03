Saiba fazer pirarucu com tapioca e tucupi para o almoço deste domingo

Coloque o pirarucu com a crosta para cima e, ao lado, a tapioca e o tucupi | Foto: divulgação





Ingredientes



• 200g de bolinhas de tapioca;

• 50ml de suco de limão;

• 200ml de tucupi aromatizado;

• 100ml de fumê de peixe, pimenta-de-cheiro;

• chicória-do-pará e alfavaca do amazonas frescas, jambu (branqueado e congelado)

• 20g de farinha de bacon;

• 100g de farinha de mandioca;

• 450g de pirarucu cortado em cubos;

• sal,pimenta-do-reino e óleo;

• tucupi aromatizado;

• 5 litros de tucupi (caldo fermentado da mandioca);

• 5 dentes de alho amassados;

• 2 ramos de coentro;

• 200g de jambu;

• pimenta-de-cheiro;

• farinha de bacon;

• 1kg de bacon com bastante carne;

• 30 ml de óleo.

Modo de preparo

1. Deixe cozinhar todos os ingredientes em fogo baixo por cerca de 40 minutos;

2. Coe e resfrie;

3. Corte o bacon em cubinhos e frite com um fio de óleo até ficar croncante e dourado, sem queimar;

4. Escorra e quebre com uma faca sobre uma tábua. Envolva-o em muitas camadas de papel absorvente e prense;

5. Torne a envolver em papel e deixe por 12 horas;

6. Bata no liquidificador até obter uma farinha e volte a prensar no papel. Reserve;

7. Cozinhe a tapioca em água fervendo até que tenham um ponto branco em seu interior. Escorra e mergulhe em água gelada e coe;

8. Marine por 15 minutos a tapioca cozida e o suco de limão. Aqueça o tucupi aromatizado e o caldo de peixe em porções iguais;

9. Aromatize com as ervas, o jambu e a pimenta. Coe e acrescente á tapioca o caldo de tucupi. Reserve;

10. Em outro recipiente, misture a farinha de bacon e a de mandioca;

11. Tempere o peixe com sal e pimenta e passe um dos lados do cubo na mistura de farinha, pressionando com as mãos. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo. Grelhe primeiro o lado da crosta. Finalize em forno 180°c por 5 minutos;

Montagem

Coloque o pirarucu com a crosta para cima e, ao lado, a tapioca e o tucupi.

Leia mais

Petisco fácil de pirarucu, frango e camarão para servir em casa

Aprenda a fazer 'Tapioca de Cottage com Ovo Mexido'