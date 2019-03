Teatro Amazonas recebe show ‘Dudu canta Brasil’, neste sábado

Um passeio pelas brasilidades e a diversidade de ritmos é a proposta da apresentação | Foto: Divulgação

Manaus - Neste sábado (16), a partir das 20h, o Teatro Amazonas recebe o show “Dudu canta Brasil”, com o músico Dudu Brasil. A apresentação será integrada por um repertório diversificado, com músicas autorais, além de ritmos de norte a sul. A entrada para o show é gratuita, mas o visitante também pode levar 1kg de alimento não perecível para ajudar o projeto de ação social “Frassineti”.

Um passeio pelas brasilidades e a diversidade de ritmos é a proposta da apresentação que conta, em seu repertório, com obras de compositores como Milton Nascimento, Chico da Silva, Pinduca, Tom Jobim, Vinicius de Moraes e canções autorais do próprio artista, como “Samba do alistamento”, “Curumim”, “Águas passadas”, entre outras.

“Eu sempre quis cantar o Brasil como um todo. Me prender somente a uma parte nunca foi meu foco. E essa é a proposta do show: oferecer ao público um leque de brasilidade, com samba, canções mineiras, toadas, carimbó, além da Bossa Nova”, disse o artista.

O cantor destaca, ainda, a expectativa para a apresentação com o novo projeto. “É um trabalho pensado para todos os públicos, de maneira em que os diversos gostos musicais se encontrem em um só. Dessa forma, esperamos que todos curtam muito conosco, é uma festa para todos”, contou.

A apresentação conta com a participação dos cantores Elias Moreira, Dell Solano e Márcia Siqueira. Os alimentos arrecadados no evento serão destinados ao projeto “Frassinetti”, uma ação de responsabilidade social do colégio Santa Dorotéia, que atua há mais de 15 anos em um trabalho de voluntariado.

Serviço

Evento: Show “Dudu canta Brasil”, com o sambista Dudu Brasil

Data/Hora: 16 de março, sábado, às 20h

Local: Teatro Amazonas (Avenida Eduardo Ribeiro – Centro)

Entrada: Gratuita (evento arrecadará doações de alimentos não perecíveis)

Classificação: Livre

Para mais informações sobre essas e outras ações, projetos e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Cultura, acesse o Portal da Cultura: www.cultura.am.gov.br.

Confira também os perfis do órgão no Facebook, Twitter e Instagram - culturadoam.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Estrelas Cor de Sangue' faz apresentação gratuita no Teatro Amazonas

Forró do Netão terá edição 'tira ressaca' nesta quinta (7), em Manaus