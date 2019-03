Vídeo: artista produz personagens geek com materiais recicláveis

O objetivo dele, além de empreender, é também trabalhar com a questão da responsabilidade ambiental | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Personagens de filmes e desenhos animados feitos com matérias recicláveis tomam forma nas mãos de um caricaturista. Ele viu nesse tipo de obra a oportunidade de empreender e também ensinar consciência ambiental.

O artista plástico, Renan Nunes, conta que queria comprar o boneco e, através de uma pesquisa na internet, surgiu a idade de criar o próprio personagem.

Renan começou a vender as criações em novembro do ano passado e o objetivo dele é trabalhar com a questão da responsabilidade ambiental.

Um estudo da WWF, uma organização não-governamental que atua em defesa da vida natural, apontou que o Brasil é um dos maiores consumidores de plásticos e recicla apenas 2%. O artista passou a fazer parte dessa estatística de recicladores.

Apenas com pets, jornais e massa de biscuit, é possível criar bonecos e reaproveitar os materiais que poderiam estar sujando e prejudicando o meio ambiente.

