Delineado definitivo: os prós e contra desse tipo de micropigmentação

Manaus - Existem pequenos desafios na hora de maquiar para quem não tem experiência. Todas as mulheres concordam que maquiar-se requer treinamento, mas entre todos os procedimentos, um deixa qualquer uma aflita: o delineado. Atingir o tão esperado gatinho, na maioria das vezes, requer além da prática, muita sorte.



Foi pensando nisso que dentro do mercado da beleza surgiu uma nova modalidade de micropigmentação: o delineado definitivo nos olhos. O novo método tem causado estranheza às potenciais clientes, que desejam não perder tempo com o famoso "gatinho".

As profissionais que atuam na área garantem que o procedimento é ideal para quem não tem o tempo hábil de se maquiar e acertar no delineado de primeira.

Segundo Alessandra Sicsú, especialista em micropigmentação, o procedimento é simples, rápido e dura de 20 a 30 minutos.

“Ele não tem contraindicação e não dá alergia. Porém, se a pessoa for diabética, nós não aconselhamos a fazer nenhum tipo de pigmentação. A pessoa tem que querer e aguentar pois não dói, mas causa incômodo”, explica.

Para a técnica em segurança do trabalho, Lindalva Ferreira, de 36 anos, fazer o delineado definitivo a ajudou na autoestima. “Eu fiz o delineado porque meus olhos são pequenos e ele acaba realçando o olhar. Também fiz micropigmentação na sobrancelha, pois ela tem falhas e nos lábios visto que eram sem cor e eu queria dar uma ‘corada’ neles”, relata.



Ela começou a fazer os procedimentos há dois anos e somente agora vai fazer os retoques. “Quando ponho cílios realça ainda mais o meu olhar. Vale o investimento”, conta.

É preciso tomar alguns cuidados

De acordo com a médica dermatologista Eleonora Dantas Dias, fazer esse tipo de procedimento somente com um profissional experiente. Isso porque, uma vez feita a micropimentação, não há como voltar atrás. O pigmento é depositado na pele como uma tatuagem.

"Só é possível retirar o pigmento com lasers que o destruam. O pigmento é depositado nas camadas da derme e epiderme. Por isso, tem que fazer com alguém experiente e que você já tenha visto bons resultados", explica.



A regra vale tanto para os olhos, quanto para as sobrancelhas. "Se não gostar do resultado, a pessoa tem que esperar o desbotamento ou tirar com laser", alerta.

Cuidados

O cuidado mais básico que se deve ter ao fazer a micropigmentação, conforme a dermatologista, é limpar a pele com antissépticos antes para não ter risco de infecções, pois há microperfurações. Deve-se ter cuidado com o ambiente e o material a ser usado. Eles devem ser esterilizados.

Pessoas que têm tendências alérgicas devem evitar fazer o procedimento. Quem tem vitiligo ou tendência a queloides também não devem fazer o procedimento porque pode provocar o surgimento de novas lesões.

