Grande Circular abre feira de livros vendidos a R$ 10

Manaus - Uma programação cultural gratuita para quem gosta de uma boa leitura é dar uma ida a Feira de Livros instalada no primeiro piso do shopping Grande Circular – Avenida Autaz Mirim, 6.100, São José Operário.

A feira é uma ótima oportunidade de aumentar a estante de casa já que ela tem uma grande variedade de títulos dos mais diversos gêneros da literatura universal, e o que é mais atrativo: todos pelo valor de R$ 10,00, cada.

Com o objetivo de facilitar o acesso à leitura, a feira está aberta ao público do shopping de segunda a sábado, das 9h às 21h, e, aos domingos e feriados, de 12h às 21h. O acervo atende a todas as pessoas e a todos os gostos e idades, desde crianças até adultos, com livros de grandes editoras brasileiras, além de autores regionais.

A maior procura dos leitores tem sido por livros que se transformaram em sucessos do cinema e de clássicos da literatura infantil e títulos religiosos.

