Projeto 'Praça Sustentável' leva empreendedorismo ao bairro Aparecida

As mulheres que irão participar do projeto, juntamente com o idealizador | Foto: Divulgação

Manaus – No próximo sábado (25), a partir das 18h, acontecerá a 1ª edição do projeto “Praça Sustentável”, na Praça da Bandeira Branca, localizada no bairro Nossa Senhora da Aparecida, Zona Sul. Idealizada pelo funcionário público, Gabriel Mota, de 26 anos, a proposta é trazer autonomia para as mulheres do bairro.



Atualmente, dez mulheres participam da ação, mas a pretensão é que esse número aumente na próxima edição. Elas irão apresentar gastronomia e artesanato. Os pratos de comida variam de R$5 a R$10. Pirarucu de casaca, banana no pote, salgados, torta de camarão, são algumas das iguarias.

A proposta é gerar um vínculo dessas mulheres para com o público | Foto: Divulgação

“Moro há muitos anos no bairro. Fui líder comunitário e sempre percebi que as mulheres da região têm um espírito empreendedor, elas sempre buscam fazer vendas em frente as suas casas. Mapiei isso até decidir criar a iniciativa onde elas terão a oportunidade de realizar as vendas todos os sábados”, explicou Mota.



A ação visa criar um vínculo das empreendedoras com o público. Gabriel convida a comunidade para participar e conhecer um pouco mais da gastronomia e artesanato do grupo.

