Cãozinho é comparado com personagem de star wars e dá show de fofura

Mork chama a atenção por sua aparência fofa | Foto: Reprodução

Um cãozinho está fazendo sucesso nas redes sociais por ser comparado com o personagem da saga Star Wars, o Baby Yoda. Com um perfil de mais de 115 mil seguidores, Mork chama a atenção por sua aparência fofa, caindo no gosto dos usuários que ama passar horas vendo fotos e memes de pets.

Resgatado na China em outubro do ano passado por Nikki Carvey, o rapaz conta que Mork passou por complicações em sua saúde, ficando entre a vida e a morte até ser hospitalizado e chegar em Los Angeles, onde vive atualmente com o seu tutor.

Baby Yoda, personagem da saga Star Wars | Foto: Reprodução

Desde a adoção, Mork engordou 400 gramas, mantendo uma dieta especial e balanceada composta por lentilhas e suplementos.

Nikki confessa que tem medo de que a aparência do cãozinho desperte o interesse das pessoas em cruzá-lo com algum outro cachorro de raça semelhante. Ele sonha com que Mork fique bem e ajude as pessoas com sua alegria visitando hospitais.