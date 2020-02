5 ideias para se inspirar na hora de decorar a casa com cactos

Muitas pessoas têm receio de decorar a casa com cactos por medo de que fiquem ao alcance das crianças e causem acidentes. No entanto, felizmente, é possível contornar a possibilidade de problemas com as escolhas certas, e isso sem comprometer a beleza da casa e a sua organização.

Neste artigo, falaremos um pouco mais sobre a tendência de decoração da casa com cactos, além de sugerir ideias para deixar os seus espaços mais atrativos. Confira!

Antes de tudo: por que investir na decoração com cactos?



Nos últimos anos, pessoas de diversos perfis têm optado por colocar artigos verdes em seu cotidiano. Samambaias, suculentas e uma série de outras plantas ocupam editoriais, fotos em redes sociais e até estampas de roupas.

Não é por acaso. Com a correria imposta pela vida moderna, especialmente nas grandes cidades, torna-se necessário buscar alguma reconexão com a natureza. E as plantas, assim como as pedras, podem ajudar nessa tarefa.

Nem todos, no entanto, têm tempo disponível para cuidar de plantas que exigem grande atenção, luz solar em determinados horários e produtos para mantê-la saudável e estimular o crescimento. É por isso que, entre os itens “vivos” de decoração, os cactos brilham.

Essas plantas são resistentes, precisam ser regadas com pouca água e apenas uma vez por semana e costumam reagir bem ao sol.

Como utilizar o cacto para decorar a casa?



Mais uma vantagem: o céu é o limite. Os cactos podem ser colocados em vasos ou diretamente em um jardim. Nesse caso, claro, é preciso ter um bom espaço disponível em casa e alguns conhecimentos de jardinagem.

Confia abaixo 5 formas de utilizar essa democrática planta para deixar a sua residência mais interessante.

Na entrada

Para oferecer aos visitantes e moradores da casa um ambiente convidativo, aposte em vasos bonitos, de tamanhos variados, com cores mais sóbrias e que não precisam ser iguais. Em geral, os cactos funcionam muito bem com tons de marrom e cerâmica.

Mas, caso você seja um pouco mais ousado, pode colocar alguns vasos nesses tons e, para diferenciar, apostar em um vaso menor em tom mais vibrante, como amarelo, ou elegante, como verde musgo. A regra aqui é apenas não exagerar na diversidade de cores, para não causar desconforto visual e carregar a porta de entrada da casa.

Na estante da sala

A ideia de utilizar vasos de cores e tamanhos diferentes também funciona quando falamos sobre as estantes da casa. Coloque os cactos ao lado dos livros, em cima da estante e perto de bibelôs diferenciados.

Para evitar acidentes, especialmente com crianças pequenas, coloque-os sempre no alto, onde não podem ser facilmente alcançados.

Nas escadas

É possível colocar um vaso de planta por degrau ou mesmo alternar os degraus. Os tamanhos, de novo, podem variar. As cores dos vasos, nesse caso, podem ser um pouco mais vibrantes. Faz sentido, no entanto, que obedeçam à paleta de cores do resto da sala.

Essa dica funciona melhor para casas que têm crianças mais velhas e animais de estimação que estão bastante habituados ao espaço.

Nas mesas de centro ou canto

Como ficam bastante expostos e têm um visual chamativo, você pode investir em móveis e artigos que complementam os vasos de cactos. Opte por mesas de madeira mais escura, uma vez que esse tipo de material deixa o espaço mais altivo, e por toalhas rústicas, de renda grossa, algodão cru ou materiais similares.

Tons terrosos, de verde fechado e azul funcionam bem para complementar a decoração. Evite colocar muita informação, se parece que é demais, é porque possivelmente é.

Na sala de estar

Os vasos de concreto vieram com tudo há alguns anos e, até hoje, são os prediletos de muita gente. Para dar um ar diferenciado à sala de estar, opte por um vaso grande de concreto, com um cacto também grande. Ele exigirá um pouco mais de água, claro, mas continuará tendo todas as vantagens de um cacto de pequeno porte.

Para deixar a decoração ainda mais interessante, vale a sugestão do tópico anterior: tons terrosos, madeira escura e tecidos menos delicados trazem personalidade e beleza.

*Com informações da assessoria