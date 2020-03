'Dino Land Experience' estreia em Manaus nesta terça (10)

Manaus - A partir de terça-feira (10) as crianças que visitarem o Amazonas Shopping poderão embarcar em uma verdadeira viagem no tempo, até o período jurássico dos Dinossauros. A praça central de eventos do centro de compras se transformará em uma ilha de aventuras, com o Dino Land Experience. A atração funcionará até 28 de abril, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 21h.

Entre as atrações do espaço está a Arena Dino, onde os pequenos vão travar uma batalha pelo título de líder da floresta, em uma disputa épica. Fantasiados de dinossauro, os exploradores tentarão derrubar o adversário no lago de musgos.

Durante a aventura, as crianças também terão que enfrentar o labirinto T-Rex, em que os aventureiros serão desafiados a passar pela cama de gato. No trajeto, os pequenos desbravadores terão que passar, ainda, por um escorregador, piscina de bolinhas e escalar a parede de ossos.

Para deixar essa aventura marcada na memória, as crianças podem tirar fotos no gigantesco ovo de dinossauro escondido próximo a palmeiras e folhagens.

O espaço Dino Land é indicado para crianças de 02 a 10 anos. Monitores auxiliam as crianças durante todas as atividades. Mais informações sobre a atração podem ser obtidas na bilheteria, localizada em frente ao espaço.

*Com informações da Assessoria