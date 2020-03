Programas da SBT tem gravações canceladas

Manaus - A direção do programa “A Praça É Nossa” é uma das afetadas na grade de gravação da SBT. O cancelamento dos trabalhos acontecerá a partir da próxima quarta-feira (18), dia da semana em que é gravado o humorístico do SBT. A suspensão foi informada com exclusividade por Marcelo de Nóbrega, diretor da Praça e filho de Carlos Alberto de Nóbrega.

"Cancelei as gravações por tempo indeterminado. Faremos reprises", informou Marcelo de Nóbrega à reportagem da UOL.

Além de proteger o elenco do programa e o pai, que na última quinta completou 84 anos, o diretor da Praça preserva a plateia, formada majoritariamente por idosas. A taxa de letalidade do Covid-19 chegou a 14,8% em pacientes com mais de 80 anos na China, primeiro epicentro da doença, segundo as autoridades locais.

Diferentemente de outros programas do SBT, a plateia da Praça é fundamental para o programa, já que são as senhoras das caravanas que dão risada das piadas do elenco (as gargalhadas não são pré-gravadas ou inseridas na edição).

Pela maior vulnerabilidade à doença, o SBT desaconselhou caravanistas a levarem espectadores acima de 65 anos aos programas de auditório, por ficarem expostos a ambientes confinados e com a presença de diversas pessoas.

A Praça É Nossa retomou as gravações há três semanas, após Carlos Alberto ter se recuperado de uma prostatite (infecção na próstata relcionada com outra no trato urinário). O programa que vai ao ar na quinta-feira é produzido na quarta da semana anterior. Portanto, o humorístico ainda tem uma edição inédita, gravada no último dia 11.

Além da Praça, a gravação do Programa Raul Gil da próxima semana foi suspensa pelo filho do apresentador e diretor da atração, Raul Gil Jr. Segundo o SBT, Raulzinho, como é conhecido, "prefere entender melhor como as coisas vão ficar para tomar uma decisão mais assertiva".

Na última sexta, Raulzinho desmentiu em seu Instagram que o pai teria realizado exame no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para detectar se contraiu a Covid-19. Segundo ele, Raul Gil frequentou o centro médico para realizar uma endoscopia.

Em caráter preventivo, após a OMS (Organização Mundial de Saúde) ter decretado a pandemia do novo coronavírus, o SBT decidiu esvaziar os auditórios do Roda a Roda e do Domingo Legal que irão ao ar neste fim de semana, mas permitiu que as direções de A Praça É Nossa e Programa Raul Gil decidissem por conta própria sobre a melhor atitude a ser tomada para evitar a proliferação do Covid-19.