Marcela deixa o BBB20 após receber 49,76% dos votos

Marcela foi ao paredão por ter recebido o maior número de votos de um dos grupos da casa. | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - A BBB Marcela foi a eliminada do "BBB20" nesta terça-feira (7) com 49,76% dos votos, no reality da TV Globo. Ela foi a 12ª a deixar a casa. Flayslane, outra que estava indicada ao paredão, continua no jogo após receber 49,18%. Babu também permanece. Ele levou 1,06%.



Marcela foi ao paredão por ter recebido o maior número de votos de um dos grupos da casa. Babu foi o mais votado pelo outro grupo. Flayslane foi indicada pela líder Thelma, que ganhou a prova no domingo (5).

"Mas eu estou tranquila. Eu sempre disse que queria sair de lá sabendo que minha família e meus amigos diriam que essa foi a pessoa que a gente entregou para entrar", disse Marcela ao apresentador Tiago Leifert depois de deixar a casa.

Ele apontou também que um dos problemas que ela pode ter tido com o público foram as seguidas perdas de estalecas de Daniel. "O que eu via no Dan, que eu achava diferente dos outros meninos, era um lugar de pureza", afirmou ela, ao defender o participante com quem teve um relacionamento no reality.

Ela também falou que agora acredita que Babu e Rafa estão muito fortes no jogo, mas que, de torcida, acha que a Ivy tem mais chances de ganhar do que Gizelly.