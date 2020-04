“Show do Bem” com o Circo Marcos Frota

Manaus - O Grupo de Apoio Voluntário (GAV) vai promover uma live com o tema: “Show do Bem” em parceria com o Circo Marcos Frota, a transmissão acontecerá na quinta-feira (30) às 17h, no canal do YouTube do circo e no portal Em Tempo.



Na semana passada completou um mês que o comércio não essencial está de portas fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus e, a maioria dessas pessoas é autônoma. Para ajudar essas famílias, ação tem a finalidade de entreter as famílias nessa quarentena e arrecadar cestas básicas, materiais de limpeza e higiene pessoal para serem doadas as famílias, em vulnerabilidade social.





O Grupo de Apoio Voluntário (GAV) vai promover uma live com o tema: “Show do Bem” em parceria com o Circo Marcos Frota | Foto: Divulgação

Segundo a coordenadora do grupo, Fabiana Carioca, a live vai ser bem diferente de todas que o público já viu do circo. “Para o nosso público e a para as pessoas da nossa região teremos a honra de contar com a participação dos bois de Parintins - Garantido e Caprichoso e da terapeuta holística Carol Cante”, destacou a coordenadora.

De acordo com Fabiana, as pessoas vão poder doar cestas básicas ou dinheiro, por meio do site somosgav.com.br, os valores das doações variam entre 5 reais e 100 reais.

O Gav é um grupo de voluntários que atua há 20 anos com campanhas e ações que atendem às comunidades necessitadas de Manaus e Região Metropolitana.