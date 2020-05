Papo Franco: tarólogo faz previsões para o futuro da pandemia

Richard é tarólogo há 12 anos | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Incertezas e aflições ocasionadas pelo avanço do novo coronavírus no Brasil e principalmente em Manaus têm tomado conta do imaginário da população. Tendo isso em vista, o programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, convidou o tarólogo Richard Borges para comentar algumas previsões para os próximos meses deste ano.

Richard é tarólogo há 12 anos, além disso atua em outras áreas do misticismo, esoterismo e ainda é terapeuta em Manaus há quatro anos.

Segundo Borges, a pandemia passará por mudanças significativas ao longo dos próximos dois meses e pode melhorar somente em setembro. Além disso, o tarólogo revela a cura de uma doença gravíssima durante o período de pesquisa da vacina contra a Covid-19.

Ficou curioso? Quer conferir as previsões completas? Confira a entrevista na íntegra:

Confira a entrevista | Autor: Tatiana Sobreira/ WEB TV Em Tempo

*Colaborou WEB TV Em Tempo| Tatiana Sobreira