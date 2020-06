Dia dos namorados em casa: confira dicas para comemorar data este ano

Manaus – O Dia dos Namorados será muito diferente do normal, sem dúvidas. Porém esse clima de distanciamento não vai ser obstáculo para quase 60% dos casais, segundo a pesquisa da Opinion Box, que afirmam que vão comemorar a data. É por isso, que faltando nove dias para esta data romântica, 12 de junho, o EM TEMPO trouxe um roteiro completo para começar a organizar desde já uma noite agradável e romântica, com opções de presentes e outras formas de surpreender a pessoa amada.

Mesmo sem sair de casa, é necessário ter uma programação e boas ideias para tornar a data inesquecível. A primeira opção para que o Dia dos Namorados em casa seja ainda mais especial, é escolher um presente que seja compatível com a pessoa e ainda demonstre os sentimentos do amante, por isso aqui vai algumas sugestões:

LoveBox

A sugestão de presente é inovadora no mercado amazonense e se trata de uma luminária decorativa em que é possível gravar uma mensagem de carinho para a pessoa amada | Foto: Divulgação

A sugestão de presente é inovadora no mercado amazonense e se trata de uma luminária decorativa em que é possível gravar uma mensagem de carinho e paixão para a pessoa amada. Ao ser ligada, a caixa reproduz as mensagens em paredes ou superfícies planas e distantes. O presente é ideal para quem busca sair do convencional e busca ideias descontraídas e únicas na hora de presentear quem ama. A luminária está disponível na Criar Design Móveis. O proprietário Paulo Bastos ressaltou o diferencial que o objeto oferece.

A Lovebox pode ser encomendada por meio do instagram @criardesignmoveis | Foto: Divulgação

“É um presente único, a luminária é voltada para pessoas que buscam presentear o namorado ou namorada com as suas próprias frases, mensagens e palavras que definam o amor de ambos. Além de ser entregue como presente a luminária, também pode ser uma opção de compor um jantar romântico”, explicou.



A Lovebox pode ser encomendada por meio do instagram @criardesignmoveis ou do número (92) 98443-8686. A entregas são feitas em domicilio e possui um prazo de até três dias.

Cestas de café da manhã personalizada



Outra forma de demonstrar seu carinho no Dia dos Namorados é montar um café da manhã regional e surpreender seu amor logo nas primeiras horas do dia. Faça uma lista com as comidas que o seu parceiro mais gosta de comer no café da manhã, monte arranjos com flores ou balões e complemente com fotos de momentos especiais juntos, muitos cafés regionais já estão investindo em presentes como este. É o caso da Lili & Vivi Delícias Regionais que oferece diversas opções de cestas de café da manhã com itens completos para tornar o momento ainda mais apaixonante, como conta a proprietária Lidiane Maciel (a Lili).

Lili & Vivi Delícias Regionais oferece diversas opções de cestas de café da manhã com itens completos para tornar o momento ainda mais apaixonante | Foto: Divulgação

“Nós acreditamos no amor acima de tudo, por isso nossas cestas além de serem regionais são românticas. Uma das mais encomendadas para essa data é a ‘cesta Ludimila’ que vai acompanhada de uma bandeja onde a pessoa tem a opção de servir o café da manhã de dia dos namorados na cama para o seu amor. Já pensou receber esse carinho delicioso?”, questionou.



Lidiane ressaltou ainda que nesse momento é fundamental expressar sentimentos para aqueles que amamos. As cestas são entregues em domicilio e também por meio de retirada na loja, localizada na avenida Tarumã, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. Elas também podem ser encomendadas por meio do número (92) 9189-3847 e no instagram pelo @lilivivideliciasregionais

Presentes personalizados



Os itens personalizados são ideais para o casal que busca presentes diferenciados e querem deixá-los compatíveis aos seus gostos e interesses. Uma boa opção para isso é investir em itens artesanais com frases internas, trechos de músicas ou momentos vividos a dois que podem ser transferidos para canecas, caixa explosão, quadros decorativos ou até mesmo fotos decorativas que serão eternizadas em um presente simbólico e cheio de dedicação.

Segundo a proprietária da JP Artes em Papel Tamires Lira é possível selecionar objetos e guloseimas preferidas da pessoa e encomendar uma caixa surpresa, ela garante que o companheiro se sentirá ainda mais amado.

“É uma ótima opção de inovar nos presentes e dar um outro significado na relação. Por isso nessa data importante estamos confeccionando as famosas caixas explosão que são montadas com fotos do casal e ao serem abertas dão o lugar principal a caneca escolhida pela pessoa que presenteou, é surpreendente”, destacou.



As caixas podem ser adquiridas através do instagram @jp.artepapel ou pelo número (92) 98210-6857, a loja também possui a alternativa de entregas em casa.

Doces e bebidas

Para os casais que não fazem questão de presentes caros e gostariam de celebrar a data de maneira mais calma, a opção é investir em bons drinks e aperitivos | Foto: Divulgação

Para os casais que não fazem questão de presentes caros e gostariam de celebrar a data de maneira mais calma, a opção é investir em bons drinks e aperitivos. É possível criar um ambiente romântico e agradável na sala de casa, ouvindo uma boa playlists e conversando sobre assuntos aleatórios ou até mesmo trocando carícias. É uma ótima forma de presentear e também passar a data juntinho da pessoa que você ama.

Cestas personalizadas | Foto: Divulgação

Para montar esse cenário é ideal que você procure por estabelecimentos que ofereçam o box com produtos completos, como é o caso da doceira Doce Romance que está disponibilizando baldes de bebidas, doces e petiscos. A proprietária Kaylla Mesquita destacou que a ideia surgiu para proporcionar aos casais uma diversão mais íntima mesmo em casa.



Opção de presente | Foto: Divulgação

“Todos estão em casa e isso não significa que a data tem que ser esquecida. A ideia da Doce Romance foi criar opções de presentes que também ajudassem a montar um momento íntimo para o casal. Temos opções de bebidas que agradam a todos, desde vinhos a cervejas comuns, tudo pensado em deixar o momento a dois mais confortável”, explicou.



Com entregas em domicílio, os baldes podem ser encomendados por meio do número (92) 99276-2024 e pelo Instagram @_doceromance_ .

Para os casais amantes de drinks sofisticados, dos leves aos mais fortes, a recomendação é optar por cestas que permitem que os amantes montem suas bebidas da forma que quiserem. A ideia é fruto da Arts Drinks. Segundo o proprietário Leandro Oliveira, a proposta dos boxes de bebidas é fazer com que as pessoas brindem ao amor mesmo em tempos difíceis.



“Os boxs são preparados de acordo com as bebidas que o casal gosta e como estamos falando de amor, carinho e união, os presentes também oferecem chocolates regionais e trufados para que a degustação do drink possa ser ainda mais prazerosa. A nossa proposta é permitir que os casais fiquem à vontade e preparem diferentes drinks sem sair de casa”, recomendou.

Assim como as opções anteriores os boxs são entregues em casa e podem ser encomendados por meio do @arts_drinks .

Jantar Romântico



A pesquisa apontou que 40% dos casais estão planejando jantar em casa. Então para aqueles que não abrem mão do clássico e querem curtir um jantar romântico no conforto do lar a opção é oferecida por diversos restaurantes da capital. Como o Belle Époque que oferece um cardápio variado de pratos que podem ser adquiridos e entregues na residência do casal. De acordo com a gerente Giselle Carioca, o jantar custa um preço fixo de R$ 450 e acompanha velas, flores e componentes que deixaram a mesa ainda mais delicada.

“O casal tem três opções de entrada, pratos principais que variam de carnes, massas e opções vegetarianas, além de receber uma garrafa do espumante Chandon, quadros personalizados e fotos do casal. A ideia é montar o ambiente para o casal curtir como se estivessem no restaurante”, afirmou.

Para os casais amantes de comida japonesa, o restaurante Hashiru atendeu aos pedidos e no Dia dos Namorados as pessoas podem comer os melhores sushis em uma barca servida em casa. Segundo a proprietária Amanda Sampaio, as opções são variadas e também estarão disponíveis via delivery no dia 12.



“Montamos três opções de barcas exclusivas com sushis variados para que o jantar dos namorados seja inesquecível. As barcas acompanham um espumante e arranjos de flores para compor o ambiente. Tudo pensado em agradar a ambos. Queremos que os clientes se sintam no restaurante, mas também possam curtir à vontade em casa”, analisou.

As barcas variam entre R$ 70 a R$ 260. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp, Instagram e também via delivery.



Já para os parceiros que querem promover um jantar romântico sem se preocupar com nada, a opção ideal é o restaurante La Famiglia que disponibiliza o jantar completo com toalhas de mesa, louças, utensílio, taças para bebidas, guardanapo de tecido, flores naturais, pétalas de rosas, velas e até mesmo decoração com fotos do casal. O kit com a organização é entregue durante o dia e o jantar no turno da noite, a opção está disponível entre os dias 11/06 a 14/06 e variam a partir de R$139,90.

Decoração

Para quem quer decorar o ambiente e deixar o lugar ainda mais romântico. A Balões D'Cor tem Kits para quem quer surpreender o seu amor. Os Kits acompanham dois jogo americanos, dois porta lenço, porta talher, tags, um quadro de entrada, uma mensagem de amor, um balão escrito "Love" e um arranjo de balão personalizado. Informações para encomendas: (92) 99233-2131.

