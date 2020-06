Tucano é flagrado roubando cigarro e viraliza na web: veja o vídeo

O flagra repercutiu nas redes sociais | Foto: Reprodução/Twitter

A natureza é mesmo misteriosa! Ainda bem que hoje temos maneiras de registrar cenas como essa, que a jovem Melissa presenciou no último mês.

Melissa postou no seu Twitter um vídeo em que um tucano aparece roubando um cigarro direto do cinzeiro, no quintal da sua casa, no sul de Minas Gerais.

"Mãe, o papagaio tá aqui. O tucano, quer dizer. Ele tá aqui na mesa, com o seu cigarro na boca!", diz a jovem, que de tão nervosa confundiu as espécies. É possível ouvir Melissa tentando afastar o gato, enquanto o tucano segue passeando pelo quintal com o cigarro no bico.

Quando o vídeo foi publicado, chegou a virar um dos assuntos mais comentados do Twitter e hoje já acumula mais de 29 mil retweets e 175 mil curtidas.

Veja o vídeo que flagrou a ação do tucano:

Tucano entrou dentro de casa e roubou o cigarro da minha mãe fodase pic.twitter.com/1uL5UsmwLJ — melissa (@_melgtt) May 30, 2020