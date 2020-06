Conheceu o amor da sua vida no supermercado de Manaus?

Manaus - Em tempos de pandemia, o romance e o amor estão no ar e nunca foram tão necessários como neste período de isolamento social e quarentena. Mesmos com as máscaras, qualquer lugar é lugar para quem está à procura da sua cara metade, inclusive nos supermercados.

Para homenagear e reviver essas histórias que acontecem nos corredores, caixas e até mesmo nos estacionamentos dos supermercados, a principal rede varejista e atacadista de Manaus, o Grupo DB, lançou no início deste mês uma campanha em suas redes sociais para encontrar histórias de casais que se conheceram e iniciaram seus relacionamentos nas lojas da empresa em Manaus e já coleciona dezenas de depoimentos emocionantes.

“São histórias emocionantes e que merecem ser contadas e homenageadas, principalmente em um período em que se faz tão necessário o amor, a solidariedade, o carinho entre as pessoas e o Grupo DB tem orgulho de ter contribuindo e participado ao longo de sua própria história, da vida de tantas pessoas”, afirmou o diretor presidente da empresa, Sidney Pedrosa.

Entre os relatos publicados pelos próprios clientes e que se destacaram está a história do casal Rafael e Marta Miza.

Ela conta que estava terminando a faculdade quando saiu pela primeira vez com então amigo Rafael, na época também estudante e bolsista, para conversar e tomar um café. Sem dinheiro, pararam no Hiper DB Ponta Negra para sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas não conseguiram porque o cartão foi bloqueado.

“Ele quebrou a tensão rindo muito e disse que a partir daquele momento seria uma aventura, mas que se eu quisesse ir junto, a gente poderia sonhar e construir nossa própria história e me pediu em namoro ali mesmo e eu aceitei”, lembra Marta ao prosseguir com o relato.

Emoção e jogos

“Um ano depois de namoro, era de noite e voltávamos de um jantar. De repente ele dirigiu o carro novamente para o DB Ponta Negra e eu não entendi o motivo. Estacionou, descemos no supermercado, mostrou um anel e me pediu em casamento no mesmo lugar em que me pediu em namoro”, diz emocionada Marta, que está prestes a completar oito anos de união com Rafael.

Marta lembra ainda que o casal fez questão de incluir o estacionamento e o próprio supermercado no ensaio fotográfico do casamento. “Liguei para a administração do DB e a atendente chorou muito quando contei o motivo, disse que ia falar com o responsável e logo chegou a liberação para fazermos as fotos. Não poderia ter sido diferente”.

Paralelamente aos relatos das histórias de amor iniciadas dentro dos supermercados, a campanha “Casal D & B” promovida pela empresa inclui ainda um divertido jogo para os casais que já está disponível nas plataformas e redes digitais oficiais e também uma série de promoções e novidades para a temporada, incluindo muitas opções de presentes em todo o mix de produtos, com destaque para os celulares, eletrodomésticos e também de roupas.

“Muito mais do as tradicionais ofertas de preços e promoções, estamos promovendo uma ação diferente para o Dia dos Namorados, que possa tocar não apenas as pessoas que tem uma história para contar, mas toda a sociedade neste momento”, ressaltou Sidney Pedrosa.

*Com informações da Assessoria