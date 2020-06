Dicas de presentes de até R$100 para o Dia dos Namorados

Manaus - O Dia dos Namorados já é nesta próxima sexta-feira (12) e essa é uma boa oportunidade para renovar os votos de amor e evidenciar a importância que o(a) parceiro(a) tem para você. O primeiro passo é definir o estilo e a personalidade da pessoa amada. O segundo é decidir quanto se deseja gastar em um presente. Afinal, a data é para celebrar a união entre os dois e não para se tornar um problema financeiro.

Por isso, confira opções de presentes de até R$ 100 que o EM TEMPO separou:

Jóias

A Wissler Semijoias está com opções para todos os gostos. A loja virtual está com um catálogo com vários tipos de jóias. Para comprar basta mandar uma mensagem no número (92) 99912-5956, pelo site https://www.wissler.com.br/ ou até mesmo pelo Instagram da loja.

Doces

A So Sweet neste Dia dos Namorados oferece várias opções para os amantes de doces. Desde Caixa Tesouro, Festa na Caixa, Caixa Relembrar a Fondue dos Namorados. Os preços varias de R$ 30 a R$ 100. Veja!

Fotos de geladeira



O Eterne Photos oferece opções para aqueles que desejam eternizar momentos por meio das fotos. São kits que incluem desde ímãs de geladeiras, chocolates e polaroid. Confira!

Maquiagem



Qual é a mulher que não gosta de maquiagem?

A Make For You, especialista em maquiagens em Manaus, não deixa a desejar em opções de presentes para a mulherada. São buquês de maquiagem e até cartão presente. Os presentes variam de R$ 50 a R$ 200.

Produtos eróticos



Agora se o presente é para beneficiar os dois, a Desfrut Sex Shop Manaus tem kits eróticos para todo o tipo de casal que vai desde vibradores a jogos de tabuleiro. A loja trabalha com delivery.

Roupa



E para os homens que já conhecem o gosto das amadas, uma opção é dar um como presente seja um vestido, blusa, bermuda ou até mesmo um conjuntinho. A Fashion Top Brasil, em Manaus, trabalha com delivery. Os clientes ainda ganham uma máscara de proteção facial de brinde. Confere!

